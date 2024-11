Spieltag Nummer 15 hielt für Rot-Weiß Oberhausen viel Kampf bereit. Die Kleeblätter punkteten beim 1. FC Bocholt jedoch nur einfach und verlieren ein wenig an Boden.

Für Rot-Weiß Oberhausen ging es am 15. Spieltag der Regionalliga West zum Formsuchenden 1. FC Bocholt. Das Team von Sebastian Gunkel wollte die Serie von drei ungeschlagenen Partien in Folge ausbauen, um den Blick weiter auf die Tabellenspitze richten zu können und den Traum vom Aufstieg weiter am Leben zu erhalten.

Bei den "Schwatten" gab es dann am Ende jedoch nur einen Punkt zu Feiern für die mitgereisten Oberhausener Anhänger. Die Kleeblätter entführten nach dem 1:1-Remis einen Zähler aus dem Stadion am Hünting zurück in die Heimat. Durch den Sieg von Lotte über Gladbach II und dem von Fortuna Köln gegen KFC Uerdingen verliert RWO jedoch an Boden in der Spitzengruppe.

Für viele Zuschauer und Kleeblatt-Anhänger war die Personalie um Timur Mehmet Kesim am besagten Samstagmittag rätselhaft. Der Doppelpacker der vergangenen Woche aus dem Spiel gegen den SV Rödinghausen saß nur auf der Bank.

Trainer Gunkel begründete seine Entscheidung auf der anschließenden Pressekonferenz: "Wir hatten viele Verletzungsprobleme und das ist immer schwierig zu kompensieren." Dasselbe galt für Kesim, bei dem "das Risiko zu groß geworden wäre, dass er länger ausfällt."

Die Statistik zum Spiel: 1. FC Bocholt: Fox - Hanke, Donner, Janssen, Akritidis (90. Lunga) - Assibey-Mensah, Barak (46. Dörfler), Wellers (71. Shubin), Lorch - Holldack, Euschen (84. König) Rot-Weiß Oberhausen: Kratzsch - Niemeyer, Klaß, Öztürk - Gueye, Yalcin, Demirarslan (80. Berisha), Schlax - Donkor, Ezekwem (65. Kesim), Bonga Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski Tore: 0:1 Bonga (40., Elfmeter), 1:1 Assibey-Mensah (50.) Gelbe Karten: Akritidis, Holldack - Schlax, Demirarslan Zuschauer: 2575

In der ersten Halbzeit wurde diese Personalie jedoch noch nicht vermisst. Tarsis Bonga verwandelte in der 40. Spielminute einen strittigen Handelfmeter zur Oberhausener Führung. Der überragende Raphael Assibey-Mensah egalisierte in Minute 50 und sorgte damit für den Endstand vor 2575 Zuschauern.

Die Kleeblätter hatten das Spielgeschehen im ersten Durchgang fest im Griff, doch selten kam es zu zwingenden Möglichkeiten. Dies bemängelte auch Gunkel: "Wir hatten viel Kontrolle und wenig zugelassen. In der Summe gehen wir verdient in Führung. Die zweite Hälfte war denn relativ offen. Wir haben leider nicht die besten Lösungen gefunden und demnach müssen wir heute zufrieden sein mit dem Punkt."

Tanju Öztürk war enttäuscht über den Punkt, der am Ende des Tages zu wenig für die Oberhausener ist: "Wenn man 14 zu fünf Ecken hat ungefähr, ist es nicht gerecht. In der zweiten Hälfte haben wir nicht mehr das auf den Rasen gebracht, was aus der ersten Halbzeit gut war. Daher gehe ich mit dem 1:1 mit. Hättest du im ersten Durchgang zwei, drei Dinger gemacht, wäre es gar nicht so weit gekommen."

"Im Endeffekt ist das 1:1 für uns zu wenig gewesen"

Weiter noch: "Bocholt macht zu einem guten Zeitpunkt den Ausgleich und kommt in ihr Konterspiel. Hätten sie kommen müssen, hätten wir mehr Räume gehabt. So haben sie es gut gemacht, zuhause. Im Endeffekt ist das 1:1 für uns zu wenig gewesen."

Tabellarisch bedeutet dieses Remis erst einmal nicht viel. RWO rangiert nach wie vor auf Platz vier und hat vier Zähler Rückstand auf den MSV Duisburg. Die Zebras spielen den 15. Spieltag noch am Sonntag (10. November, 14 Uhr, RS-Liveticker) beim Wuppertaler SV und könnten aus Sicht der Oberhausener weiter davonziehen.