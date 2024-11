Regionalligist FC Gütersloh befindet sich aktuell im Aufwärtstrend. Das liegt auch an einem Neuzugang, der zuletzt noch für Rot-Weiss Essen spielte.

Am 24. September wurde Björn Rother als Neuzugang beim Regionalligisten FC Gütersloh vorgestellt. "Wir erhoffen uns viel von seiner Erfahrung. Vor allen Dingen soll er strategische Komponenten, Organisation und Lautstärke in unser Spiel einbringen und ein Anführer sein, weil wir auf einigen Positionen eine relativ junge Mannschaft haben", erklärte FCG-Trainer Julian Hesse damals.

Gesagt, getan: Rother entwickelte sich auf Anhieb zum absoluten Stammspieler und Leistungsträger. In allen sechs Partien seit seiner Ankunft stand der 28-Jährige über die volle Spielzeit auf dem Platz. Aus dem zentralen Mittelfeld ist der Sechser längst nicht mehr wegzudenken. Und auch die sportliche Bilanz spricht definitiv für Rother. Als er im September zum Regionalliga West-Vertreter wechselte, steckte Gütersloh mit gerade einmal sieben Punkten aus acht Spielen im Abstiegskampf fest.

Der Rother-Transfer leitete dann die Wende ein. Seitdem holte der FCG aus sechs Partien elf Punkte und kletterte auf den elften Tabellenplatz. Mit zwei zu-Null-Erfolgen in Serie (in Bocholt und gegen Düren) gehört Gütersloh aktuell sogar zu den formstärksten Teams. Zum Vergleich: Ohne Rother kassierte der Regionalligist in den ersten acht Spielen 14 Gegentore, mit dem defensiven Mittelfeldakteur waren es nur sechs Gegentore in sechs Duellen.

FCG-Coach Hesse lobte seinen neuen Sechser zuletzt im "kicker"-Interview: "Björns Verpflichtung war für uns ein unfassbar wichtiger Transfer, der für unseren Verein einen Meilenstein darstellt. Björn nimmt eine Schlüsselposition vor unserer Abwehrkette ein. Er ist unser Anführer, sowohl auf als auch neben dem Platz."

Zwei Jahre lang spielte Björn Rother für Rot-Weiss Essen

Von 2022 bis 2024 stand Björn Rother an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag. Während der 28-Jährige in der ersten Drittliga-Saison unter Christoph Dabrowski noch größtenteils zum Stammpersonal gehörte, musste er in der vergangenen Spielzeit meist auf der Bank Platz nehmen und war oft nur Joker.

Weil RWE mehr auf spielerische Elemente setzte und die Konkurrenz im Mittelfeld groß war, hatte Rother als klassischer Abräumer einen schweren Stand. Insgesamt kommt der 1,85-Meter-Mann in seiner Karriere auf 176 Drittliga-Spiele und 40 Einsätze in der 2. Bundesliga.