Der FC Gütersloh legt mit einem erfahrenen Mittelfeldspieler nach, der bis zum Sommer an der Hafenstraße für Rot-Weiss Essen aktiv war.

Der vorletzte Sommer-Abgang von Rot-Weiss Essen hat einen neuen Klub gefunden. Mittelfeldmann Björn Rother wurde am Mittwoch beim Regionalligisten FC Gütersloh vorgestellt.

„Wir erhoffen uns viel von seiner Erfahrung. Vor allen Dingen soll er strategische Komponenten, Organisation und Lautstärke in unser Spiel einbringen und ein Anführer sein, weil wir auf einigen Positionen eine relativ junge Mannschaft haben“, begründet FCG-Trainer Julian Hesse die Neuverpflichtung.

Der 28-jährige Rother stand 40 Mal in der 2. Bundesliga auf dem Platz und 176 Mal in der 3. Liga. Für RWE kam er auf 54 Einsätze (zwei Tore, fünf Vorlagen). Nun soll er Gütersloh helfen, sich aus dem Keller der Regionalliga zu befreien.

„Er ist ein zweikampfstarker Spieler, der vor der Kette die Position hält“, beschreibt Hesse seinen Zugang. Im Sommer war Rothers Vertrag in Essen ausgelaufen, im Anschluss hielt er sich bei der U23 von Hannover 96 fit. Am Samstag (14 Uhr) bei Fortuna Köln ist er schon spielberechtigt.

Damit ist von den 14 RWE-Abgängen im Sommer nur Rechtsverteidiger Andreas Wiegel noch ohne neuen Verein. Zwei Abgänge wechselten in die 2. Bundesliga, vier Akteure wechselten innerhalb der 3. Liga, sechs gingen in eine der Regionalligen und Ben Heuser wechselte in die Oberliga Westfalen zur neu gegründeten U21 des VfL Bochum.

Die 14 RWE-Abgänge im Sommer in der Übersicht: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Cedric Harenbrock (Hansa Rostock), Björn Rother (FC Gütersloh), Sandro Plechaty (SC Weiche Flensburg 08), Sascha Voelcke (Waldhof Mannheim), Felix Götze (SC Paderborn), Vinko Sapina (Dynamo Dresden), Ben Heuser (VfL Bochum II), Isaiah Young (Arminia Bielefeld), Aaron Manu (TSV Steinbach), Fabian Rüth (Chemie Leipzig), Berkant Gedikli (Türkspor Dortmund), Andreas Wiegel (Ziel unbekannt)