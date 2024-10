Sowohl die Sportfreunde Lotte als auch Fortuna Köln können das Unentschieden des MSV Duisburg nicht nutzen. Auch im Keller der Regionalliga West gibt es einen Sieger.

Der 13. Spieltag der Regionalliga West hatte bereits zum Auftakt am Freitagabend (25. Oktober) einiges zu bieten. Rot-Weiß Oberhausen verschärfte die Krise der U23 von Schalke 04, der Wuppertaler SV verlor trotz einer 2:0-Auswärtsführung.

Auch Ligafavorit MSV Duisburg war bereits unter Flutlicht gefordert und kam bei der U21 des 1. FC Köln nur zu einem Punkt. Mehr dazu

Den Duisburger Punktverlust wollte am Samstag dann die Konkurrenz ausnutzen. Die Sportfreude Lotte, als Spitzenreiter in den Spieltag gestartet, musste zum 1. FC Düren. Und statt Jubel über den nächsten Coup muss der Aufsteiger aus Lotte eine Niederlage verdauen. Die Geschichte des Spiels dauerte dabei nur wenige Minuten: die Gästeführung durch Fatlum Elezi (31.) drehte Düren durch Kapitän Adam Matuschyk (33.) und Vincent Geimer (35.).

Fortuna Köln empfing im Südstadion die Zweitvertretung des Zweitligisten SC Paderborn, es winkte die Tabellenspitze. Doch auch die Fortuna konnte die Schwächen der anderen Top-Klubs nicht nutzen. Dabei sah es zur Pause gut aus für die Südstädter, Hendrik Mittelstädt hatte sehenswert für eine 1:0-Fühung gesorgt. Doch im zweiten Durchgang gaben die Paderborner den Ton an und kamen durch Joel Vega Zambrano (72.) zurück. Damit waren die Gäste noch nicht zufrieden und legte schließlich das 2:1 nach, Mika Baur (83.) verwandelte einen Freistoß. In der Nachspielzeit markierte Kevin Gleissner (90.+5) den 3:1-Endstand für den SCP.

Für den 1. FC Bocholt ist die Spitzengruppe derzeit kein Thema, ein 1:0-Auswärtssieg am Hünting für den FC Gütersloh stand am Ende auf der Anzeigetafel. Mit seinem Tor des Tages schoss Patrick Twardzik den FCG vorbei an den Bocholtern.

Beim SV Rödinghausen war Türkspor Dortmund zu Gast, mit dem 2:3 kassierte das Schlusslicht in der Fremde die nächste Niederlage. Der SC Wiedenbrück musste gegen Eintracht Hohkeppel den nächsten Rückschlag hinnehmen. Durch die 0:3-Niederlage gegen den Liganeuling verlor der SCW wichtigen Boden auf einen direkten Konkurrenten.

Ein Spiel steht noch aus und wird die Runde am Montagabend komplettieren. An der heimischen Grotenburg trifft der KFC Uerdingen ab 19.30 Uhr auf die U23 von Fortuna Düsseldorf.