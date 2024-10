Der MSV Duisburg muss sich mit einem 1:1-Unentschieden bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln begnügen. Maximilian Braune macht eine unglückliche Figur.

Der MSV Duisburg hat am Freitagabend den fünften Sieg in Folge verpasst. Auswärts bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln musste sich das Team von Dietmar Hirsch nach einer 1:0-Führung mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden begnügen.

Die Zebras, im Vergleich zum Heimsieg gegen Düren mit Malek Fakhro und Kilian Pagliuca für Gerrit Wegkamp und Dauerbrenner Leon Müller (Muskelverletzung), taten sich gegen das hohe Pressing der Domstädter zunächst schwer und hatten auch weniger vom Spielgerät. Dafür stand die Defensive.

Die erste Riesenchance für die Hausherren gab es erst nach 29 Minuten: Georg Strauch wurde im Zentrum nicht angegriffen und feuerte aus 20 Metern ab - Maximilian Braune lenkte die Ball an die Latte. In der Folge wurde der FC mutiger. Und die Duisburger? Die fanden offensiv - wenn überhaupt - lediglich nach ruhenden Bällen statt. Der einzige Abschluss aus dem Spiel heraus war bis dahin ein Verzweiflungsschuss aus 30 Metern (28.).

Doch dann das Geschenk für die Gäste: Jan-Simon Symalla wurde nach einem starken Dribbling von Teoman Akmestanli in der Box gefoult - Elfmeter (40.)! Fakhro verwandelte souverän zur schmeichelhaften 1:0-Führung (41.).

1. FC Köln II: Blazic - Akmestanli, Bakatukanda (86. Soldo), Sponsel, Özkan, Kujovic, Höger, Strauch (83. Süne), Schmid (86. Krautkrämer), Potocnik (72. Pinto), Schmitt Blazic - Akmestanli, Bakatukanda (86. Soldo), Sponsel, Özkan, Kujovic, Höger, Strauch (83. Süne), Schmid (86. Krautkrämer), Potocnik (72. Pinto), Schmitt MSV Duisburg: Braune - Bitter (81. Montag), Fleckstein, Hahn, Coskun - Egerer (81. Michelbrink), Pagliuca (64. Tugbenyo)- Symalla, Meuer (71. Bookjans), Sussek - Fakhro (81. Wegkamp) Tore: 0:1 Fakhro (41.), 1:1 Strauch (62.) Gelbe Karten: Pinto, Bakatukanda - Tugbenyo, Fakhro, Meuer, Sussek Zuschauer: 3.000 Schiedsrichter: Lars Bramkamp

Köln hatte nach dem Seitenwechsel zunächst Probleme, ins Spiel zu finden. Die Gäste standen weiterhin gut. Und hatten die Riesenchance zur Vorentscheidung. Nach einem Freistoß von Patrick Sussek hatte Joshua Bitter das 2:0 auf dem Kopf, verpasste aber knapp (61.).

Stattdessen fast im Gegenzug und wie aus dem Nichts der Ausgleich: Maximilian Schmid hielt aus 20 Metern drauf, Braune ließ unglücklich nach vorne abprallen und Strauch staubte ab (62.).





In der Schlussphase spielten beide Mannschaften auf Sieg. Die größte Gelegenheit hatte dabei der 1. FC Köln: Nach einer Ecke landete der Ball bei Schmid, der Ball ging im Getümmel jedoch knapp daneben (85.). Auch der MSV hatte noch eine Gelegenheit: Wegkamp vergab nach einer Flanke des auffälligen Can Coskun (87.).

Doch es blieb bei einem insgesamt leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Für die Zebras geht es mit dem verlegten Auswärtsspiel in Bocholt am Mittwochabend (19.30 Uhr) weiter, die Kölner reisen am 2. November zu den SF Lotte.