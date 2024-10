Seit knapp sieben Wochen steht Aaron Manu beim TSV Steinbach Haiger unter Vertrag. Bislang ist es eine Erfolgsgeschichte.

Am 02. September einigten sich Rot-Weiss Essen und Abwehrspieler Aaron Manu auf eine Vertragsauflösung. "Aaron ist als ambitionierter Regionalliga-Spieler zu uns gekommen, konnte aber vor allem aufgrund von Verletzungsproblemen nicht an seine Leistungen anknüpfen. Sowohl Aaron als auch wir sind der Meinung, dass er nun eine Luftveränderung benötigt, um seiner Karriere neuen Schub zu verleihen. Wir wünschen Aaron dabei alles Gute und viel Erfolg", erklärte Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE, damals in einer offiziellen Mitteilung.

Einen Tag später wurde der 1,94 Meter große Innenverteidiger dann beim Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger vorgestellt. Und siehe da: Für Manu läuft es bei seinem neuen Klub hervorragend. Seine persönliche Bilanz: Sechs Startelfeinsätze, fünf Siege, ein Remis und nur drei Gegentore. Dabei hatte Steinbach Haiger den Saisonstart komplett in den Sand gesetzt. In den ersten sieben Spielen holte der Regionalligist nur sechs Punkte und fand sich im Tabellenkeller wieder.

Mittlerweile rangiert die Mannschaft von Cheftrainer Hüsni Tahiri auf dem fünften Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Zweiten Kickers Offenbach beträgt gerade einmal drei Punkte. Mit dem Wechsel des Ex-Esseners Manu wurde definitiv die Wende eingeleitet.

Nur der Spitzenreiter FSV Frankfurt holte in den vergangenen sechs Partien noch mehr Zähler (18) als Steinbach Haiger (16). Dafür kassierte der Klub aus Hessen in diesem Zeitraum die wenigsten Gegentoren – natürlich auch ein Verdienst von Manu, der sechsmal über die volle Distanz auf dem Platz stand.

Nur drei Spiele für RWE, Manu war Innenverteidiger Nummer fünf

Der 24-Jährige wechselte im Sommer 2023 zu Rot-Weiss Essen. Insgesamt bestritt Manu, der einen Teil der damaligen Sommervorbereitung aufgrund von Achillessehnenproblemen verpasste, nur drei Pflichtspiele für RWE. In der 3. Liga kam er lediglich einmal zum Einsatz.

Beim desaströsen 0:5 gegen den SC Verl wurde der Abwehrspieler zur Halbzeit eingewechselt und zeigte – wie auch andere Mitspieler – eine katastrophale Leistung. Nach vier Gegentoren im zweiten Durchgang und der "kicker"-Note 5,5 war Manu fortan außen vor.

Bereits im letzten Winter wurde dem gebürtigen Saarbrücker ein Wechsel nahegelegt, auch in dieser Saison war er hinter Michael Schultz, José-Enrique Ríos Alonso, Tobias Kraulich und Mustafa Kourouma nur noch Innenverteidiger Nummer fünf. Sein Glück scheint der robuste Innenverteidiger nun beim TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest gefunden zu haben.