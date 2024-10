Der MSV Duisburg verlor zuletzt die Tabellenführung in der Regionalliga West an die Sportfreunde Lotte. Für Trainer Dietmar Hirsch sind derzeit aber andere Dinge deutlich wichtiger.

Der MSV Duisburg trifft in der Regionalliga West auf den 1. FC Düren. Trainer Dietmar Hirsch stand auf der Pressekonferenz Rede und Antwort.

Zwischen 13.000 und 14.000 Zuschauer werden in der SCHAUINSLAND-REISEN-ARENA am Samstag (19. Oktober, 14 Uhr) erwartet, wenn der 1. FC Düren in Duisburg gastiert. Nach zuletzt durchwachsenen Leistungen Dürens gilt der MSV als Favorit.

Dietmar Hirsch äußerte sich auf der Pressekonferenz...

… über die personelle Situation: „Bis auf die Langzeitverletzten ist alles beim Alten. Jihad Boutakhrit hat weiter Rückenprobleme, er muss weiter muskulär aufgebaut werden. Jannik Zahmel erwarten wir erst im kommenden Jahr wieder zurück. Batuhan Yavuz ist nach seiner Länderspielreise auch wieder zurück, er steht voll im Saft. Er ist natürlich noch jung, da sind so Reisestrapazen schnell verpackt.“

… die Lehren aus dem Pokalspiel in Velbert: „Wir konnten dort die positiven Spiele aus den letzten Wochen bestätigen. Wir haben teilweise umgestellt, dadurch waren einige Abläufe nicht ganz so, wie wir es gewohnt sind. Wir haben die Qualität der Spieler aber gesehen und waren zufrieden, dass wir von der Bank noch einmal nachlegen konnten.“

Wir wollen Punkte sammeln und unsere Leistung stabilisieren. Wir konzentrieren uns jetzt erst einmal voll auf Düren. Dietmar Hirsch

… den Gegner: „Der 1. FC Düren ist eine hervorragend organisierte Mannschaft. Es ist schwer vorherzusagen, wie sie es taktisch machen wollen. Gegen Mönchengladbach, wo sie mit 0:5 verloren haben, haben sie es mit einer Viererkette versucht, dann aber letztlich doch auf Fünferkette umgestellt. Mit der Ausrichtung waren sie dann beim 0:0 gegen Wuppertal deutlich stabiler. Sie haben ein starkes Umschaltspiel mit schnellen Spielern. Wir beachten und respektieren Düren, aber wir haben die letzten Spiele sehr stabil gespielt, daher schauen wir mehr auf uns.“

… den Verlust der Tabellenführung an die Sportfreunde Lotte: „Dafür können wir ja nichts. Wir durften im Pokal spielen und mussten daher in der Liga zusehen. Schlimmer wäre es gewesen, wir hätten die Tabellenführung durch eine Niederlage abgegeben. Klar wollen wir schnellstmöglich wieder ganz nach oben, das wollen andere Vereine aber auch. Das ist gerade auch nicht entscheidend. Wir wollen Punkte sammeln und unsere Leistung stabilisieren. Wir konzentrieren uns jetzt erst einmal voll auf Düren.“