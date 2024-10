Die U21 des SC Paderborn fing sich in der Regionalliga West beim KFC Uerdingen eine vermeidbare 1:3-Niederlage ein. Trainer Daniel Brinkmann sah viele Fehler in seiner Mannschaft.

Mit 22 Toren aus zehn Partien stellte die U21 des SC Paderborn nach zehn Spieltagen die viertbeste Offensive der Regionalliga West. Gegen den KFC Uerdingen betrieb die Mannschaft aber Chancenwucher und verlor dadurch mit 1:3.

Nein, aufregen wollte sich Trainer Daniel Brinkmann nach der Partie nicht, zu klar waren die Gründe, warum seine Mannschaft das Spiel in Krefeld verlor. „Ich bin sehr enttäuscht. Unsere Mannschaft wollte das Spiel gewinnen, hätte das Spiel auch gewinnen können.“

In der Tat zeigten die Gäste eine bemerkenswerte Chancenverschwendung, Travis De Jong beispielsweise kam nach Toren von Jeff-Denis Fehr (12.) und Joel Vega Zambrano (20.) beim Spielstand von 1:1 in der 41. Minute komplett frei zum Kopfball, schaffe es aber, den Ball aus fünf Metern am Tor vorbeizuköpfen. Nicht weniger kläglich köpfte Luis Floerke nach einer Ecke – ebenfalls komplett ungedeckt – aus kurzer Distanz neben das Tor. Chancen, die am Ende wehtun sollten.

Dies sah auch Brinkmann so. „Ich hatte nie das Gefühl, dass wir nach vorn nichts kreieren können. Wir waren immer gefährlich. Leider haben wir immer die falschen Entscheidungen getroffen. So verlierst du ein Spiel 1:3, wo du wahrscheinlich in jeder Statistik vorn liegst.“

Vorne Chancenwucher, hinten leichte Fehler

Dies zeigte sich nicht nur vor des Gegners Tor, sondern auch bei der Verteidigung des eigenen Tores. Direkt nach dem Wiederanpfiff reichte ein langer Ball Uerdingens, Jeff-Denis Fehr war frei durch – und Paderborn lief nach dem 1:2 erneut einem Rückstand hinterher.

Die Krone der Fehlerketten setzte dann Max Ritter auf das Paderborner Spiel. Unter Bedrängnis wollte er den Ball zu Torhüter Nico Willeke spielen, traf den Ball aber ganz schwach. Noel Werner spekulierte richtig und stellte auf 3:1 (87.) – die Vorentscheidung.

Wir haben einiges gesehen, woran wir ansetzen können. Unter anderem unsere Chancenverwertung. Und daran werden wir arbeiten. Daniel Brinkmann

„Das Spiel wird durch einen brutalen individuellen Fehler entschieden“, ärgerte sich auch Brinkmann über den Nackenschlag kurz vor Schluss, blieb aber letztlich positiv. „Wir haben einen hohen Aufwand betrieben, um das Spiel in unsere Bahnen zu lenken. Wir haben einiges gesehen, woran wir ansetzen können. Unter anderem unsere Chancenverwertung. Und daran werden wir arbeiten.“

Chance auf Wiedergutmachung gibt es bereits am kommenden Samstag (19. Oktober). Dann empfängt die Brinkmann-Elf die U23 von Fortuna Düsseldorf. Anstoß in der Home Deluxe Arena ist um 14 Uhr.