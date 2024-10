Dem Wuppertaler SV gelingt beim 1. FC Düren kein Befreiungsschlag. Über den kann sich Aufsteiger Eintracht Hohkeppel freuen, die Sportfreunde Lotte sind wieder Erster.

Der 11. Spieltag der Regionalliga West begann bereits am Freitagabend dramatisch. Durch einen Doppelschlag tief in den Schlussminuten gewann der SC Wiedenbrück das Kellerduell gegen Türkspor Dortmund. Die U23 von Schalke 04 wartet indes seit mittlerweile neun Spielen auf einen Sieg. Mehr dazu

Am Samstag sorgte Fortuna Köln für ein Ausrufezeichen. Gegen Rot-Weiß Oberhausen gewannen die Südstädter nach einer starken ersten Hälfte 3:1 (3:0).

Da der MSV Duisburg im Niederrheinpokal gefordert war, winkte den Sportfreunden Lotte die Tabellenführung. Dazu brauchte es einen Sieg beim SV Rödinghausen, der im Duell allerdings durch Patrick Kurzen (15.) in Führung ging und diese bis zur Halbzeit halten konnte.

Doch nach der Pause drehte ein schneller Doppelpack von Leon Demaj (55./59.) die Partie, nach einer Stunde lagen die Gäste auf Kurs Tabellenführung. In der Nachspielzeit sicherte Niklas Determann (90.+1) den Sieg endgültig, auch wenn Michael Seaton (90.+3) es mit dem 2:3 nochmal spannend machte. Am Ende standen aber der Lotter Sieg und der Sprung auf Platz eins.

WSV mit müdem 0:0 - Hohkeppel feiert zweiten Sieg

Nach zwei Niederlagen in Folge wollte der Wuppertaler SV den einsetzenden Negativtrend schnell beenden. Beim 1. FC Düren ging es nach einer ereignisarmen ersten Hälfte verdientermaßen torlos in die Kabinen, und auch der Seitenwechsel brachte keine wirkliche Besserung. Wenn überhaupt war Düren dem ersten Treffer näher, am Ende stand aber eine torlose Punkteteilung.

Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf unterlag sich von Aufsteiger Eintracht Hohkeppel, der am Samstagmorgen noch einen Neuzugang präsentierte, durch zwei Treffer von Enzo Wirtz (9./90.+2) mit 2:1. Kilian Skolik (79.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Auch der KFC Uerdingen war im Einsatz, gegen den SC Paderborn II holten die Krefelder beim 3:1 den nächsten Heimsieg.