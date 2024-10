Eintracht Hohkeppel ist mit großen Ambitionen in die Regionalliga-West-Saison 2024/2025 gestartet. Doch für den Aufsteiger läuft es nicht nach Plan.

Die erfolgsverwöhnte Eintracht aus Hohkeppel ist in die Regionalliga-West-Saison 2024/2025 mit der für den Verein selbstverständlichen Devise gegangen: Eine neue Liga, aber dasselbe Ziel.

Denn 2017 spielte der Verein noch in der Kreisliga A. Binnen sieben Jahren ging es von der 8. Liga in die vierhöchste Spielklasse des deutschen Fußballs. Kevin Theisen, Sportchef in Hohkeppel, sagte vor der Saison gegenüber RevierSport: "Jetzt wollen wir in die 3. Liga! Das ist unser Saisonziel."

Nach zehn Spieltagen werden die Verantwortlichen der Eintracht zugeben müssen, dass sie den Mund etwas zu voll genommen haben. Denn Hohkeppel ist mit gerade einmal sechs Punkten Tabellenvorletzter. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt fünf Zähler.

Die Konsequenz: Der Verein entließ Trainer Mutlu Demit - Iraklis Metaxas folgte. Sechs Spieler, darunter Ex-Profis wie Kevin Rodrigues Pires und Richard Sukta-Pasu, wurden freigestellt. RevierSport berichtete.

"Diese Spieler bringen uns nicht weiter. Sie haben nicht das gehalten, was wir uns versprochen haben. Wir werden den Kader nun versuchen zu verstärken", betonte Mahmut Temür, einst in der Landes- und Mittelrheinliga Eintracht-Trainer und aktuell Teammanager, gegenüber RevierSport.

Gesagt, getan: Wie Temür RS informierte, hat sich Hohkeppel pünktlich zum 11. Spieltag mit einem bis dato vereinslosen Spieler verstärkt - einem Ex-Profi. "Wir haben Pius Krätschmer unter Vertrag genommen. Wir freuen uns, dass das geklappt hat", berichtet Temür.

Krätschmer ist seit dem 1. Juli 2024 ohne Verein. Der 27-jährige Innenverteidiger spielte in der Saison 2023/2024 für Helmond Sport in der zweiten niederländischen Liga. Davor stand er bei Klubs wie 1. FC Saarbrücken, 1. FC Nürnberg, 1860 Rosenheim und 1. FC Schweinfurt unter Vertrag. Ausgebildet wurde er in den Nachwuchsleistungszentren des SSV Ulm 1846, SC Freiburg und Karlsruher SC.

"Pius wird unsere Mannschaft in der Defensive verstärken. Er verfügt über viel Erfahrung. Er wird schon am Samstag im Kader stehen", freut sich auch Sportchef Theisen.

Am Samstag (12. Oktober, 14 Uhr) geht es für Hohkeppel in die NRW-Landeshauptstadt zu Fortuna Düsseldorf. "Das ist ein wichtiges Spiel gegen die Düsseldorfer U23-Mannschaft. Sie stehen in der Tabelle vor uns und wir wollen da näher heranrücken. Wir fahren dorthin, um das Spiel zu gewinnen und eine positive Serie einzuläuten", betont Temur.