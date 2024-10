Es war immer klar: Rot-Weiß Oberhausen kann nur oben mitspielen, wenn es bei dem kleinen Kader kaum personelle Probleme gibt. Daher tut diese RWO-Nachricht weh.

Am Sonntag (14 Uhr) empfängt Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West die U23 von Fortuna Düsseldorf. Klar ist: RWO-Trainer Sebastian Gunkel wird erneut improvisieren müssen.

Denn bei der 1:3-Niederlage bei der U23 vom SC Paderborn, gleichbedeutend mit dem Verlust der Tabellenführung, musste RWO-Routinier Moritz Stoppelkamp früh mit muskulären Problemen ausgewechselt werden.

Nun gab es die Diagnose. Nach einer eingängigen Untersuchung wurde eine muskuläre Verletzung beim Offensiv-Akteur diagnostiziert. Stoppelkamp wird Cheftrainer Sebastian Gunkel in den kommenden Wochen somit nicht zur Verfügung stehen.

Bedeutet: Der sowieso kleine Kader, der auch auf Jonah Husseck und Pierre Fassnacht verzichten muss, wird weiter zusammenrücken müssen, um die Probleme in den Griff zu bekommen.

Nach der Paderborn-Partie sagte Gunkel bereits: "Ich hatte das schon letzte Woche angesprochen, die Jungs sind an der Kante mit der Englischen Woche in den Knochen. Es kommt aktuell einfach viel zusammen, was wir nicht vollumfänglich kompensieren können."

Nun auch der Ausfall von Stoppelkamp, zudem konnte Michel Niemeyer (muskuläre Probleme) in Paderborn nicht mitwirken. Abwehrspieler Nico Klaß schaut dennoch positiv auf den Sonntag: "Gegen Düsseldorf müssen wir volle Konzentration am Ball beweisen. Dann bin ich mir sicher, kommen wir wieder in die Erfolgsspur."

Denn die Oberhausener haben auch schon gezeigt, dass es ohne ihren Taktgeber im Mittelfeld geht, der in acht Partien bereits sieben Treffer erzielte und vier Tore vorbereitete. Denn beim Derbysieg beim KFC Uerdingen (1:0) musste Stoppelkamp auch bereits passen, dennoch gewann RWO. Das soll nun auch gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf bestätigt werden.

Wobei die Fortuna nach sechs sieglosen Begegnungen langsam in Schwung kommt. Zuletzt gab es ein 7:0 gegen Türkspor Dortmund, zuvor ein 2:0 gegen den FC Gütersloh.