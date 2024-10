In der Nacht von Sonntag, 29. September, auf Montag, 30. September, hat es bei Nord-Regionalligist SSV Jeddeloh II gebrannt. Die Anteilnahme nach dem Feuer ist groß.

Die Bilder, die der SSV Jeddeloh II am Montag von dem Feuer auf dem Vereinsgelände in den sozialen Medien teilte, sind erschreckend. Die Turnhalle des Regionalliga-Nordklubs hat am Sonntagabend, 29. September, ebenso gebrannt wie angrenzende Vereinsgebäude. "Wir sind fassungslos und schwer getroffen", schrieb der Klub. Glück im Unglück: Es wurde niemand verletzt.

Klar ist aber: "Alle unsere Trikots, Bälle, Fußballschuhe und Trainingsgeräte sind den Flammen zum Opfer gefallen. Die Erinnerungen an spannende Spiele, hart erkämpfte Siege und die Freude am Sport sind in Rauch aufgegangen. Aktuell stehen wir sinnbildlich ohne Trikots und Fußballschuhe da. Außerdem ist die Elektronik hinüber, sodass unter anderem auch das Flutlicht erstmal nicht nutzbar ist."

So schreibt es Florian Bönsch, Manager Sport des SSV Jeddeloh II, in einer von ihm organisierten Spendenkampagne bei "Gofundme".

Weiter schreibt er: "Stellt euch vor, wie lebendig unsere Turnhalle war – ein Ort für so viele unterschiedliche Sportangebote. Doch nach dem verheerenden Brand ist dieser Ort der Gemeinschaft in Trümmern gefallen. Die Wände, die einst von engagierten Sportlern belebt wurden, sind jetzt schwarz und leer. Es ist klar, dass die Funktionsräume und die alte Turnhalle schwer beschädigt wurden."

Das scheinen auch viele Spender wahrzunehmen und helfen finanziell aus. 9384 Euro sind, Stand Mittwochmorgen, schon zusammengekommen, wobei die höchste Einzelspende bei 1000 Euro liegt. Als Ziel der Kampgane sind 20.000 Euro ausgerufen.

"Wir geben die Hoffnung nicht auf! Mit eurer Unterstützung möchten wir schnell wieder in den üblichen Sportbetrieb zurückfinden. Jeder Euro zählt und bringt uns einen Schritt näher zu unserem Ziel", heißt es abschließend.

Jener übliche Sportbetrieb sieht vor, dass der SSV Jeddeloh II am Samstag, 5. Oktober, 18 Uhr, zum Regionalliga-Topspiel bei den Kickers Emden antritt. Über einen Ausfall ist noch nichts bekannt.