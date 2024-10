20 Spieler haben den Wuppertaler SV im letzten Sommer 2024 verlassen. Bis dato waren drei Akteure noch ohne neuen Klub. Nun wurde ein Spieler aus diesem Trio fündig.

Jef Tchouangue hat einen neuen Klub gefunden. Nach vier Jahren verließ der Mittelfeldspieler im vergangenen Sommer den Wuppertaler SV und war bis dato ohne neue Herausforderung.

Nun wurde der 20-Jährige beim Bremer SV in der Regionalliga Nord vorgestellt. Mit elf Punkten aus elf Spielen liegt der Bremer SV auf Platz zwölf in der Regionalliga Nord.

"Jef hat sich bei uns im Training gezeigt und uns von sich überzeugt, dass wir ihn in den Kader holen. Wir waren noch auf der Suche nach Verstärkung für die Position und wir glauben, dass er viele Einsatzminuten bekommen und sich durchsetzen kann", meinte Ralf Voig, Sportchef des BSV, zur Tchouangue-Verpflichtung.

Ausgebildet in der Jugend der Sportfreunde Baumberg, ging es für Tchouangue 2020 in die Jugendabteilung des Wuppertaler SV. Für die U19 des WSV bestritt er 15 Spiele in der A-Junioren-Bundesliga West, für die 1. Mannschaft des WSV lief Tchouangue in der abgelaufenen Saison 2023/2024 ein einziges Mal auf und wurde dann im Sommer wie 19 weitere Spieler verabschiedet.

"Ich bin glücklich, jetzt hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass mir der Verein die Chance gibt, die nächsten Schritte in meiner Karriere zu gehen. Der Verein gibt mir einfach ein gutes Gefühl und ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass wir gemeinsam Erfolge feiern können", sagte Tchouangue bei der Vorstellung in Bremen.

Aus dem Kader 2023/24 des Wuppertaler SV sind mit Torwart Mert-Leon Temiz und der Defensivspezialist Steve Tunga zwei Spieler weiter auf Vereinssuche.

Die WSV-Abgänge im Sommer 2024 im Überblick:

Jef Tchouangue (Bremer SV), Mert-Leon Temiz, Steve Tunga (beide vereinslos), Tom Geerkens (Arminia Bielefeld, war ausgeliehen), Paul Grave (VfL Bochum, war ausgeliehen), Charlison Benschop (Alemannia Aachen), Damjan Marceta (Eintracht Trier), Mert Göckan (MSV Duisburg), Ilhan Altuntas (Zonguldak Spor), Lion Schweers (Borussia Mönchengladbach II), Migel-Max Schmeling (Türkspor Dortmund, mittlerweile Westfalia Herne), Davide Itter (FC Gießen), Phil Beckhoff (FC Gütersloh), Tim Korzuschek (SG Barockstadt), Tobias Peitz (FSV Frankfurt), Hüseyin Bulut (Altinordu), Philipp Hanke (1. FC Bocholt), Lukas Demming (SC Verl), Kevin Pytlik (Viktoria Köln), Aday Ercan (VfL Osnabrück)