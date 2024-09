Der KFC Uerdingen empfängt am Samstag (28. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Aufsteiger-Duell Eintracht Hohkeppel. Der KFC-Coach richtet sich an die Fans.

In für den KFC Uerdingen - einmal mehr - sehr turbulenten Zeiten geht es am Samstag (28. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Eintracht Hohkeppel.

Viele Fragezeichen stehen aktuell hinter der Zukunft des Vereins. Zuletzt - beim 3:5 in Düren - skandierten viele KFC-Fans gegen die aktuelle Vereinsführung um Thomas Platzer und Mehmet Eser, der kein offizielles Amt bekleidet, aber im Hintergrund die Strippen zieht.

In diesen stürmischen KFC-Zeiten machen Trainer und Mannschaft ihre Arbeit und spielen als Aufsteiger eine gute Saison. Auch gegen Hohkeppel will der KFC dem Chaos im Umfeld trotzen und zumindest fußballerisch für positive Schlagzeilen sorgen.

Vor dem Spiel richtete Trainer Rene Lewejohann via dem Instagram-Kanal des KFC Uerdingen einige Worte an die Fans des KFC Uerdingen.

Lewejohanns Fan-Appell im Wortlaut:

"Hallo, liebe KFC-Fans. Hier spricht Euer Coach. Ich sitze hier im Auto an der Burg. Das Abschlusstraining ist beendet. Ich habe noch diverse andere Dinge vorbereitet, die für morgen wichtig sind, damit die Jungs top eingestellt sind und das wird dem Gegner einen harten Kampf liefern können.

Da wären wir dann beim Thema: Ich richte mich jetzt mit ein paar Worten an Euch. Diese Jungs, die in der Kabine sitzen, haben Euren Support verdient. Sie verkörpern das, was den KFC ausmacht: Leidenschaft, aufopferungsvolle Kampfbereitschaft, Emotionen und alles was dazu gehört.

Es wurde in den letzten Tagen viel geschrieben. Es war um den Verein herum sehr turbulent. Aber: Wir haben gezeigt, dass es nur zusammen geht. Lasst uns gemeinsam unter dem Motto - "nur zusammen" - in die Burg einzumarschieren und mit aller Macht versuchen, die drei Punkte in der Burg zu behalten.

Lasst das Drumherum friedlich, bleibt bitte ruhig, lasst Euch zu nichts hinreißen, bei all den Emotionen, die dazugehören, bleibt anständig. Weil: In den Farben blau und rot vereint, nur für unseren KFC. Lasst uns das Bild nach außen positiv tragen, lasst uns bei uns bleiben und lasst uns alles dafür geben, damit die Punkte morgen in der Burg bleiben. Also, ich hoffe auf zahlreiche Unterstützung, ich hoffe auf einen ruhigen, aber guten Support, so wie es in den letzten Heimspielen auch der Fall war. Da wird morgen wieder eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die diesem traditionsträchtigen Verein, dem KFC Uerdingen, in der Außendarstellung mit allem, was dazugehört, gerecht wird. Leute, wir hoffen auf Euren Support und wir freuen uns auf Euch! Lasst uns die Burg morgen zu einer Festung machen. Euer Coach, Lewe."