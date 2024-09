Ab 10 Uhr wird es spannend in Krefeld. Der KFC hat zu einer Pressekonferenz eingeladen unter dem Motto: Aktuelle Situation rund um den Verein / Ausrichtung für die Zukunft.

10:50 Uhr: Damit endet die Pressekonferenz des KFC. Wir danken für Ihr Interesse.

10:49 Uhr: Thomas Platzer bedankt sich bei den anwesenden Pressevertretern und wünscht sich eine faire Berichterstattung. „Ansonsten wird es schwer mit den Sponsoren.“

10:48 Uhr: Die Mitgliederversammlung soll noch in diesem Jahr stattfinden, auch Vertragsauflösungen sollen noch 2024 passieren. Das betrifft auch die Trainer/Sportchefs, die nie ihren Dienst angetreten haben.

10:47 Uhr: Trainer René Lewejohann habe laut Platzer nie zur Disposition gestanden, ein neuer Co-Trainer wird derzeit gesucht. Zur Thematik könne er nichts sagen, da habe er zu wenig Wissen.

10:45 Uhr: Platzer sagt, dass Michael Dinzey nicht mehr wiederkommen wird. Dieser habe sich „innerhalb der Probezeit nicht wohlgefühlt.“ Dinzey hatte zuletzt betont, sich in seinem Posten beim KFC wohlgefühlt zu haben. Dazu möchte Platzer sich nicht äußern.

10:43 Uhr: Platzer sagt, dass dem Verein das Wasser bis zum Hals steht. Daher wird der Einstieg eines Investors nicht ausgeschlossen. „Wenn die Konditionen tragbar sind, dann ist es schon okay.“

10:42 Uhr: Thomas Platzer spricht über Herrn Eser. Dieser habe dem Verein ein Darlehen vermittelt, den Kader zusammengestellt und beratend tätig. „Er ist dabei, Investoren und Sponsoren zu suchen.“ Auch Peter Kahstein sei von Eser empfohlen worden. Der etwaige Trikotsponsor komme ebenfalls auf Einladung Esers zum nächsten Heimspiel. Kahstein fügt hinzu, dass Eser „ein teilweise einmaliges Netzwerk“ habe.

10:38 Uhr: Platzer sagt, dass auch die Krefelder Politik „große Fans“ des KFC seien. Das würde die Unterstützung bei der Suche nach Sponsoren verbessern. Dabei beklagt er, dass er von etwaigen Sponsoren immer wieder auf die Altlasten angesprochen wird. „Ich kann die Vergangenheit nicht mehr ändern, nur die Zukunft.“

10:36 Uhr: Platzer verspricht, neues Personal einzustellen, um auch die Erreichbarkeit des Vereins zu verbessern.

10:35 Uhr: Thomas Platzer gibt an, dass er den Vorstand selbst so besetzt hat, dass der Verein die größtmögliche Chance hat, wieder auf die Beine zu kommen. Thißen und Scholten wären froh gewesen, nicht weiter als kommissarischer Vorstand in der Verantwortung zu stehen.

10:33 Uhr: Kahstein sagt, dass der KFC ein Verein ist, der das Aushängeschild Krefelds sei. Man gibt Kindern Zukunft und möchte verhindern, dass der KFC zugrunde geht. Er bezeichnet Eser als Glücksgriff für Uerdingen. Er betont nochmals, dass er überrascht war, in welchem Dilemma der Verein derzeit steckt, versucht aber, Optimismus zu verbreiten.

10:29 Uhr: Der Verwaltungsrat und der Vorstand stellen sich im abschließenden Punkt gegen Rassismus. Zuletzt hatte es wohl Vorkommnisse um den KFC gegeben, die diese Stellungnahme nötig machen. Es geht auch um die Zaunfahnen und Kommentare in den sozialen Medien, die Platzer einen Rückzug nahelegten (in drastischeren Worten, gegenüber Eser fielen dann auch rassistische Ausdrücke).

10:26 Uhr: Platzer bedankt sich bei Mehmet Eser und dessen Firma, dass sich der KFC Uerdingen stabilisiert hat. Er stellt sich dabei vor Eser, der fast allein dafür verantwortlich sei, dass Uerdingen eine solche Rolle in der Regionalliga spielen kann.

10:25 Uhr: Der Abschluss des Sponsoringvertrages des Trikots stehe kurz vor dem Abschluss, so Platzer. Diese wollen sich am nächsten Spieltag ein Bild von dem Verein machen. Platzer gibt der schreibenden Zunft die Schuld daran, dass sich der Prozess dabei verzögert.

10:23 Uhr: Die Geschäftsstelle soll bald neu besetzt werden und darüber auch alle Spieler, Mitarbeiter und Lieferanten kontaktiert, die noch berechtigte offene Forderungen haben. Dafür wird auch ein Anwalt eingesetzt, der dabei helfen soll, die Berechtigungen der Forderungen zu prüfen. "Wir müssen erst einmal einen Grund reinbekommen", so Kahstein.

10:21 Uhr: Thomas Platzer: „Sebastian Thißen und Andreas Scholten werden dem Verein in anderer Funktion erhalten bleiben.“ Das sei der ausdrückliche Wunsch Platzers.

10:18 Uhr: Thomas Platzer gibt an, er habe mit sieben ehemaligen Spielern oder Mitarbeitern gesprochen. Diese hätten sich hinter seinem Rücken an die Presse gewandt und „Unwahrheiten verbreitet“. Doch jetzt sei Licht am Ende des Tunnels.

10:16 Uhr: Peter Kahstein gibt an, dass er seit einer Woche Teil des Vereins ist. „Ich bin aus allen Wolken gefallen. Wir haben Anwälte eingeschaltet und einen Insolvenzverwalter. Es liegt ein langer Weg vor dem KFC Uerdingen.“ Dennoch möchte Kahstein dabei helfen, Sponsoren für den KFC zu finden. Platzer ergänzt, dass er sich in den vergangenen zehn Wochen einarbeiten musste und kritisiert den vorherigen Vorstand. Es habe Briefe gegeben, die wochenlang ungeöffnet herumlagen. Doch jetzt, mit dem neuen Personal, könne es endlich losgehen.

10:14 Uhr: Thomas Platzer begrüßt die anwesenden Pressevertreter und sagt, dass es sechs Punkte gibt, die heute besprochen werden. Peter Kahstein wird Teil des Vorstandes und sich um Marketing und Sponsoring kümmern. Sebastian Thißen und Andreas Scholten werden aus dem Vorstand ausscheiden.

10:08 Uhr: Thomas Platzer und Peter Kahstein nehmen Platz, es werden noch Getränke verteilt, dann kann es hier gleich wohl losgehen.

10:06 Uhr: Der Andrang ist doch größer als gedacht, es werden spontan noch, von Peter Kahstein persönlich, vier Bierbänke im Raum platziert.

10:05 Uhr: Fünf Minuten, nachdem die Pressekonferenz starten sollte, wird die Technik getestet. Immerhin: alles funktioniert, wie es soll.

10:01 Uhr: Die Herren verspäten sich, das Podium ist weiterhin leer.

9:57 Uhr: Bei Peter Kahstein handelt es sich wohl um eine Größe aus dem Krefelder Wohnungsbau – der neue Sponsor des KFC?

9:54 Uhr: Die anwesenden Journalisten und Fotografen platzieren sich, die Hauptdarsteller fehlen noch. Dennoch, gleich werden hier (hoffentlich) ein paar Fragen beantwortet.

9:48 Uhr: Zwei Schilder auf dem Podium. Thomas Platzer und Peter Kahstein steht auf den Schildern. Das sind also die Protagonisten gleich.

9:46 Uhr: Zwei Bierbänke und zwei Biertische stehen bereit. Man rechnet offenbar nicht mit dem ganz großen Andrang.

8:16 Uhr: Der Verein soll angezeigt worden sein wegen Insolvenzverschleppung. Viele ehemalige Mitarbeiter warten weiter auf ihr Geld. Priorisierung bei der Bezahlung. Co-Trainer weg, kaum Betreuer, daher waschen Spieler ihre Wäsche selber, Michel Dinzey wurde seit Wochen nicht gesehen, Ultras wollen das Vorstands-Duo Platzer / Eser aus dem Verein haben, die Ultras wollen Mehmet Eser nicht mehr beim KFC sehen. Die Liste der Themen, die den Verein rund um den Sport bewegen ist extrem lang. Welche Antworten wird es heute geben?

8:15 Uhr: Allerdings ist hinter den Kulissen so viel los, da kann innerhalb eines Tages auch alles einmal über den Haufen geschmissen worden sein. Denn - wenn man sich die letzten Artikel einmal durchliest, geht es derzeit drunter und drüber bei den Uerdingern.

8:10 Uhr: Es gibt viele Gerüchte, was auf der PK präsentiert werden könnte. Nach RS-Infos geht es darum, dass der aktuelle Vorstand einen neuen Hauptsponsor präsentieren möchte.

8 Uhr: Guten Morgen. Wir tickern heute ab 10 Uhr die Pressekonferenz des KFC Uerdingen.