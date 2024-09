Regionalliga: Ehemaliger Köln-U21-Torwart wechselt in den Südwesten

Ein Spieler, der in der vergangenen Saison in der Regionalliga West spielte, wechselt nun in den Südwesten.

Der TSV Steinbach Haiger reagierte auf die Verletzung von Torwart Kevin Ibrahim (Anriss des Syndesmosebandes, Anm. d. Red.) und nahm Mike Dreier unter Vertrag. Der Keeper erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und trägt zukünftig die Nummer 1 beim Regionalliga-Südwest-Vertreter.

"Mit Mike Dreier verpflichten wir einen talentierten Torwart, der eine sehr gute Ausbildung in mehreren Nachwuchsleistungszentren vorzuweisen hat. Weiterhin ist Mike offen, kommunikativ und mit gutem Selbstvertrauen ausgestattet", erklärte Giuseppe Lepore, Geschäftsführer Sport in Steinbach.

Dreier ist 1,92 Meter groß und wurde am am 1. Mai 2004 geboren. Der gebürtige Fellbacher spielte in der Jugend beim heimischen SV, ehe er im zweiten Jahr der C-Jugend nach Degerloch zu den Stuttgarter Kickers wechselte.

Nach zwölf Monaten ging es für den Schlussmann weiter zur TSG 1899 Hoffenheim. Dort bewies sich Dreier für insgesamt zwei Spielzeiten, in denen er bei der ehemaligen Gastmutter von Gregor Kobel (Borussia Dortmund) lebte.

Mit 16 Jahren führte der Weg von Dreier weiter in die Jugend des 1.FC Köln, obwohl er auch in Hoffenheim bis in die U23 hätte bleiben können. Am Geißbockheim bekam er nach dem Abschluss seiner U19-Zeit einen Anschlussvertrag bei der U21 in der Regionalliga West. Bis zum 30. Juni 2024 war Dreier, der im Oktober 2019 ein Probetraining bei Manchester United (Wechsel scheiterte wegen Brexit, Anm. d. Red.) und im letzten Jahr beim TSV Steinbach Haiger absolviert hatte, beim 1. FC Köln II unter Vertrag und schließt sich nun den Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis an.

„Ich fühle mich sehr wohl und brenne darauf, mit dem Team Erfolge zu sammeln. Ich wurde von der Mannschaft gut aufgenommen und freue mich auf die kommende Zeit", sagte Dreier.

Steinbach liegt nach neun Spielen mit zwölf Punkten auf Platz zehn. Am Samstag (28. September, 14 Uhr) geht es für den TSV gegen Eintracht Frankfurt II weiter - wahrscheinlich mit Mike Dreier zwischen den Pfosten.