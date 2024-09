Türkspor Dortmund hat in Spiel eins nach der Freistellung von Aufstiegstrainer Sebastian Tyrala eine böse Klatsche kassiert.

Von wegen neue Besen kehren besser - zumindest nicht bei Türkspor Dortmund. Denn der Regionalliga-Aufsteiger erlebte in Spiel eins von Yakup Göksu, der unter der Woche Aufstiegstrainer Sebastian Tyrala auf der Trainerbank ersetzte, eine herbe Niederlage. Auch, wenn die Moral beim 3:7-Torfestival stimmte.

Was sich in Halbzeit eins abspielte, wird Göksu wohl nicht mehr vergessen. Mit 1:4 ging Türkspor im Ausweichstadion zu Velbert gegen die Reserve des SC Paderborn in die Kabine.

Einseitiger hätte das Spiel gar nicht sein können. Die Paderborner ließen Ball und Gegner nach Belieben laufen und führten nach 33 Minuten schon mit 4:0 (!). Es war bis zu diesem Zeitpunkt ein Klassen-Unterschied. Entweder konnte oder wollte Türkspor nicht. Aber den Paderbornern wurde das Toreschießen definitiv zu einfach gemacht. Immerhin konnte Ömer Akman (42.) noch vor dem Seitenwechsel auf 1:4 verkürzen.

Und, siehe da: Türkspor kam mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und schon nach wenigen Sekunden klingelte es im Paderborner Kasten: Alessandro Tomasello (46.) erzielte das 2:4. Ging da noch etwas für Türkspor? Darmstadt hatte es erst am Freitagabend auf Schalke gezeigt, wie man einen Drei-Tore-Rückstand in einen Sieg verwandelt.

In diesem Wahnsinn arbeitete auch Türkspor fleißig weiter: Salmin Rebronja (62.) verkürzte auf 3:4! Und dann das: Der Pfosten rettete für Paderborn! Um ein Haar hätte Türkspor sensationell das 4:4 erzielt. Dem Aufsteiger blieben aber noch 20 Minuten Zeit.

Ausgerechnet in dieser starken Türkspor-Phase unterlief Rebronja ein Missgeschick - er verschuldete per Eigentor für das 5:3 (71.) der Paderborner. Julius Langfeld (79.) und Luis Engelns (90.+1) sorgten mit dem 6:3 und 7:3 für den Endstand vor rund 500 Zuschauern im Velberter Stadion.

Die Statistik zum Spiel

Türkspor Dortmund: Walde - Yigit (75. Biancardi), Bingöl (54. Braun), Haar, Hetemi - Anan (75. Pohl), Akman (54. Gün), Rebronja, Tomasello (83. Gündüz), Dogan - Ocansey

SC Paderborn II: Willeke - Krumm, Amedick, Zambrano, Sanchez (81. Gleissner) - Bäuerle, Ens, Engelns, Domroese (88. Böhmer) - De Jong, Kojic

Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg

Tore: 0:1 de Jong (7.), 0:2 Engelns (13.), 0:3 Domroese (28.), 0:4 Sanchez (33.), 1:4 Akman (42.), 2:4 Tomasello (46.), 3:4 Rebronja (62.), 3:5 Rebronja (71., Eigentor), 3:6 Langsfeld (79.), 3:7 Engelns (90.+1)

Gelbe Karten: Akman, Hetemi, Yigit - Kojic

Zuschauer: 500