Es gab vor der laufenden Saison nicht wenige Stimmen, die besagten, dass es eine ganz schwierige Serie für Rot-Weiß Oberhausen werden würde. Von wegen.

Mike Terranova war es, der zum Start der vergangenen Regionalliga-Saison 2023/2024 den Kader von Rot-Weiß Oberhausen als den besten der letzten Jahre titulierte. Noch in der Winterpause legte sich der Oberhausener Fußballgott fest und meinte, dass RWO am Ende feiern wird - den Drittliga-Aufstieg.

Doch aus dem Terranova-Traum wurde nichts. Jörn Nowak verlor Anfang Februar 2024 seinen Job und RWO brachte eine mittelmäßige Saison ins Ziel - mit dem vermeintlich besten Kader seit Jahren.

Und, siehe da: Nach einem großen Umbruch im Sommer, einer Etat-Kürzung und einem neuen Trainer, ist in Oberhausen nach nur sieben Spieltagen so etwas wie eine Euphorie entfacht.

Neu-Trainer Gunkel hat es geschafft, mit einer jungen Mannschaft, angeführt von arrivierten Akteuren wie Nico Klaß, Tanju Öztürk, Pierre Fassnacht und natürlich Moritz Stoppelkamp, das RWO-Publikum zu begeistern. Offensiv und attraktiv, inklusive Herz und Leidenschaft, so tritt das Gunkel-Team auf.

Der Lohn: Sieben Spiele und 15 Punkte! RWO liegt nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Fortuna Köln zurück. Und jetzt kommt der kriselnde Aufsteiger Eintracht Hohkeppel ins Stadion Niederrhein.

"Wir sind zufrieden, die Entwicklung soll aber weiter gehen. Es ist immer ein Prozess. Dieser läuft aktuell so, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Jungs ziehen toll mit, die Zuschauer honorieren die Leistungen: so macht das allen Beteiligten Spaß", erzählt Coach Gunkel.

Spieler wie Kevin Kratzsch, Denis Donkor oder Timur Kesim zeigen eine tolle Entwicklung. Das ist natürlich auch ein Verdienst von Trainer Gunkel. Stoppelkamp spielt wie ein "junger Gott" und führt die Mannschaft als Leader vorbildlich an. Auch ein Pluspunkt für Gunkel, der dem 37-Jährigen einige Freiheiten gewährt, ihm die nötige Lockerheit gibt und dieser Spaß hat. Das alles zahlt er mit top Leistungen zurück.

"Er hat in jedem Training Bock zu kicken, auch in dem Alter lässt er nicht nach. Das ist sehr schön zu sehen. Wir pflegen mit Moritz einen guten Austausch. Er hat so viel erlebt, auch ich kann aus seinen Ansichten noch einen Mehrwert ziehen", sagt Gunkel.

Gunkel lobt die Mannschaft und die Spieler den Trainer. Denn wie RevierSport aus der Mannschaft erfuhr, genießt Gunkel ein sehr hohes Ansehen im Team. Der 49-jährige Norddeutsche gilt als ein sehr ruhiger und empathischer Vertreter, der den Spielern gerne zuhört und immer Tipps gibt. Aber: Jeder weiß auch, dass Gunkel der Boss ist. Zwischen Mannschaft und Trainer stimmt es einfach.

RWO-Trainer hat bisher nur in Nachwuchsleistungszentren gearbeitet

Gunkel hat in den Nachwuchsabteilungen von Holstein Kiel, FC Augsburg, Eintracht Braunschweig, SC Freiburg und VfB Stuttgart als U17-, U19- oder auch U23-Trainer Erfahrungen gesammelt. RWO ist seine erste Station als Cheftrainer einer Ersten Mannschaft - und diesen Job meistert er aktuell mit Bravour. Vielleicht ist der RWO-Kader 2024/2025 doch stärker als der in 2023/2024 - dank der Kaderzusammenstellung von Sportchef Dennis Lichtenwimmer und der Mannschaftsführung von Trainer Sebastian Gunkel.

Am Samstag (21. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt Hohkeppel nach Oberhausen. Gunkel peilt mit seiner Mannschaft den nächsten Dreier an: "Das wird nicht einfach. Sie haben erst jüngst den Trainer gewechselt. Hohkeppel hat eine erfahrene Truppe, die mit und gegen den Ball gute Lösungen findet. Mit der Unterstützung unserer tollen Fans wollen wir aber weiter auf der Erfolgswelle schwimmen und den nächsten Sieg einfahren."