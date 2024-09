Rund 24 Stunden nach der Freistellung von Mutlu Demir hat Eintracht Hohkeppel schon einen Nachfolger gefunden. Dieser wird am Dienstag, ab 18 Uhr, das Training leiten.

Am Montag, 16. September 2024, trennten sich der 1. FC Bocholt, Türkspor Dortmund und Eintracht Hohkeppel von ihren Trainern.

Aufsteiger Hohkeppel kann nur einen Tag später einen Nachfolger für Mutlu Demir präsentieren. Auf den Aufstiegscoach folgt Iraklis Mextaxas.

"Wir hatten zwei hervorragende Gespräche und Iraklis freut sich auf diese Herausforderung. Er weiß, dass bei uns die Strukturen noch nicht so sind wie sie sein sollten. Aber genau das reizt ihn auch. Obwohl wir strukturell nicht top aufgestellt sind, haben wir große Ziele. Und das ist der Aufstieg in die 3. Liga", erklärt Sportchef Kevin Theisen.

Trotz eines aktuell Elf-Punkte-Rückstand hält der Liga-Neuling an diesem ambitionierten Aufstiegsziel fest. Dafür sollen auch noch neue Spieler her. "Wenn wir noch einmal oben herankommen wollen, müssen wir die Mannschaft verstärken. Wir werden in den nächsten Stunden und Tagen mit dem Trainer unsere Ideen austauschen und schauen, was noch auf dem Markt an vereinslosen Spielern möglich ist. Es müssen auf jeden Fall Jungs sein, die uns weiterhelfen. Kader-Ergänzungen benötigen wir nicht", stellt Theisen klar.

Der 57-jährige Fußballlehrer Metaxas war zuletzt in seiner Heimat Griechenland bei Asteras Tripolis tätig. Hier arbeitete er von Juli bis Dezember 2022 und war seitdem ohne Job.

Metaxas, der in Köln lebt, arbeitete zuvor für Klubs wie PAS Giannina, war Co-Trainer beim Bundesligisten FC Augsburg und auch beim SV Darmstadt 98. Von November 2015 bis September 2016 war er auch Assistent von Michael Skibbe der griechischen Nationalmannschaft.

Im Fußball-Westen wird man Metaxas vielleicht noch von seinen Stationen bei Bayer Leverkusen und dem VfL Bochum kennen. Von September 2016 bis Februar 2019 war er U19-Trainer von Bayer Leverkusen, von Oktober 2009 bis Juni 2013 Coach der damaligen U23-Mannschaft des VfL Bochum, die dann abgemeldet und zu dieser Saison 2024/2025 neu ins Leben gerufen wurde und in der Oberliga Westfalen spielt.

Mit Eintracht Hohkeppel geht es für Metaxas, der schon am Dienstagabend (17. September, 18 Uhr) das erste Training leiten wird, zu Rot-Weiß Oberhausen (Samstag, 21. September, 14 Uhr).