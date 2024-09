Die SF Lotte sind bereit für das Topspiel in der Regionalliga West gegen Fortuna Köln. Dort heißt es dann Zweiter gegen Erster.

Die SF Lotte überraschen in der Regionalliga West weiter. Der Aufsteiger setzte sich am Sonntag trotz eines Rückstandes bei der U23 von Fortuna Düsseldorf mit 4:1 (3:1) durch.

Damit zeigte die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers eine starke Reaktion auf die erste Saisonniederlage vor einer Woche bei Rot-Weiß Oberhausen. Mit dem nächsten Dreier kletterte Lotte auf Platz zwei - vorbei an RWO und dem MSV Duisburg.

Lübbers betonte vor der Partie, dass seine Elf defensiv zuletzt zu viele Fehler gemacht habe. Vorne seien zu wenige Möglichkeiten verwertet wurden.

In Düsseldorf waren es dafür gleich drei in einer Halbzeit. Routinier Marc Heider wandelte mit seinem Doppelpack nach dem 0:1 den Rückstand in eine Führung. Nach 36 Minuten wurde die ausgebaut. Fatlum Elezi verwandelte einen Foulelfmeter.

Nach der Pause versuchte die Fortuna, die Partie zu drehen. Doch an diesem Sonntag war daran nicht zu denken. Spätestens nach dem 1:4 nicht mehr - denn nach dem Traumtor von Kamer Krasniqi war die Partie nach rund einer Stunde gelaufen.

Jetzt stellte sich nur noch die Frage, ob Lotte als Spitzenreiter in einer Woche (Samstag, 21. September, 14 Uhr) gegen Fortuna Köln auflaufen würde. Denn um neuer Erster zu werden, fehlte noch das 5:1 - dann wäre Lotte aufgrund der mehr geschossenen Tore Erster geworden. Doch das fiel nicht mehr, daher starten die Sportfreunde als Jäger im Duell gegen die Kölner Fortuna.

Die U23 der Düsseldorfer spielt in einer Woche zeitgleich beim FC Gütersloh.

So spielten Fortuna Düsseldorf II und die SF Lotte

Düsseldorf II: Pawelczyk - Quarshie, Brodersen (46 Petritt), Boller - Wagemann, Bunk, Anhari (79. Arabaci), Brechmann (64. Zentler) - Suso (46. Majetic) - Garlipp (62. Quiala-Tito), Skolik

Lotte: Beckemeyer - Thaqi, Lübke, Mensah - Holzweiler, Thier, Elezi, Ufuk, Krasniqi, Schaub - Heider

Tore: 1:0 Brechmann (19.), 1:1 Heider (20.), 1:2 Heider (22.), 1:3 Elezi (36.), 1:4 Krasniqi (61.)

Zuschauer: 271

Schiedsrichter: Nils Hasse