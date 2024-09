Rot-Weiß Oberhausen reist am Freitag, 13. September (19.30 Uhr), zum KFC Uerdingen. Mit dabei wird dann auch RWO-Torjäger Timur Kesim sein.

Rot-Weiß Oberhausen ist in der Regionalliga West auf dem Vormarsch. Nach dem 4:1-Sieg im Nachholspiel bei den Sportfreunden Lotte ist RWO endgültig in der Spitzengruppe der Liga angekommen. Nur zwei Punkte sind die Kleeblätter von Spitzenreiter Fortuna Köln entfernt.

Seit Saisonbeginn ist auch Timur Kesim in Topform. Nach seinem Doppelpack gegen Wuppertal, einem Tor gegen Gütersloh folgten gegen Lotte ein weiterer Treffer und eine Vorlage. Kesims Bilanz im RWO-Trikot: Sechs Ligaspiele, vier Tore, eine Vorlage.

"Es passt aktuell einfach alles. Ich fühle mich von Tag eins sehr wohl in Oberhausen. Der Trainer ist sportlich als auch menschlich ein super Typ und die Mannschaft ist einfach nur stark. Ich kann auch nur so gut sein, wie die Jungs. Ich bekomme gute Vorlagen, die ich aktuell im Tor unterbringe. Ich hoffe, dass das alles so lange wie nur möglich weitergeht", erzählt der 20-jährige Stürmer, der vor der Saison von Schwarz-Weiß Essen zu RWO wechselte. Für den ETB erzielte Kesim in 32 Begegnungen 16 Treffer.

Von 2015 bis 2022 spielte der Essener Junge auch für RWE. Für die Profis von Rot-Weiss Essen kam Kesim nur zu vier Einsätzen. Immer wieder warfen ihn in der rot-weissen Zeit auch Verletzungen zurück. Umso mehr genießt er aktuell den tollen Lauf im RWO-Trikot.

"Ich weiß wie schnell es geht - in beide Richtungen. Deshalb schaue ich wirklich nur von Trainingseinheit zu Trainingseinheit und von Spiel zu Spiel. Das mag sich langweilig anhören, aber nur dieses Prinzip macht Sinn. In diesem schnelllebigen Geschäft kannst du gar nicht weit in die Zukunft blicken", betont der Angreifer.

Wie das Geschäft funktioniert, kann Kesim am besten Moritz Stoppelkamp erzählen. Der 37-jährige Ausnahmekönner beeindruckt auch den 17 Jahre jüngeren Kesim. "Stoppelkamp ist schon der Wahnsinn. Was er im Spiel und auch manchmal im Training veranstaltet, da kannst du nur mit der Zunge schnalzen. Man sieht immer wieder, welch toller Fußballer er war und immer noch ist. Ich bin stolz mit ihm und den anderen Jungs in dieser tollen Mannschaft zu stehen."

Und was geht für RWO am Freitag in der Grotenburg gegen den KFC Uerdingen. Kesim: "Das werden wir sehen. Auf jeden Fall fahren wir nach Krefeld mit dem Ziel einen weiteren Sieg zu holen." Vielleicht mit weiteren Kesim-Treffern.