Am Samstag (14. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es zum Showdown im Südstadion. Fortuna Köln empfängt den MSV Duisburg. Andreas Wiegel erinnert sich.

Nach sechs Spielen in der Regionalliga West blicken Fortuna Köln (15 Punkte) und der MSV Duisburg (13) auf einen erfolgreichen Start zurück. Nun kommt es zum Spitzenspiel im Südstadion.

Mit 9500 Fans wird die Partie ausverkauft sein. Rund 3000 Anhänger aus Duisburg werden die Mannschaft von Dietmar Hirsch unterstützen. Fast so wie in der Saison 2016/2017.

Denn am 13. Mai 2017 feierten die Meidericher durch einen 3:1-Sieg bei Fortuna Köln den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Mit dabei - und das auch als Torschütze - war Andreas Wiegel, dessen Vertrag zuletzt bei Rot-Weiss Essen aufgelöst wurde. Noch ist der 33-Jährige ohne neuen Verein und möchte sich aktuell auch nicht zu seinem RWE-Aus äußern.

Aber er schwelgt gerne in den Erinnerungen an die Spielzeit 2016/2017. "Ich erinnere mich sehr, sehr gerne zurück. Ich hatte vor diesem Spiel selten so ein gutes Gefühl. Eigentlich hatte ich vor keiner anderen Partie so ein positives Bauchgefühl wie vor diesem Duell bei Fortuna Köln. Wir standen etwas unter Druck, weil wir zuvor ein, zwei Matchbälle vergeben hatten", erzählt Wiegel gegenüber RevierSport.

Der Aufstieg mit dem MSV war einer der schönsten Momente in meiner ganzen Laufbahn. Das war mit dem Europa-League-Treffer auf Schalke das schönste Gefühl, welches ich als Fußballer erleben durfte Andreas Wiegel

Der Familienvater, der mit seinen Liebsten mittlerweile in Paderborn lebt, verrät auch: "Ein paar Jungs von uns waren schon verunsichert und hatten ein wenig Angst vor der Begegnung in Köln. Das kann man schon so sagen. Ich wusste aber, dass wir das Ding in Köln perfekt machen würden. Viele tausend MSV-Fans haben uns ins Südstadion begleitet. Dementsprechend waren wir auch motiviert. Als ich dann noch das 1:0 gemacht habe, war das natürlich eine Explosion der Gefühle. Ich weiß noch, dass ich gar nicht wusste, wohin ich rennen sollte (lacht). Wir hatten das Spiel unter Kontrolle und haben noch das zweite und dritte Tor nachgelegt. Dann war klar, dass wir den Aufstieg perfekt machen würden."

Wiegel, der am 14. Dezember 2011 beim 3:0 des FC Schalke 04 im Europapokalspiel bei Maccabi Haifa einen internationalen Treffer erzielte, ergänzte: "Der Aufstieg mit dem MSV war einer der schönsten Momente in meiner ganzen Laufbahn. Das war mit dem Europa-League-Treffer auf Schalke das schönste Gefühl, welches ich als Fußballer erleben durfte."

Die Saison 2016/2017 war überhaupt eine äußerst erfolgreiche Serie für die Zebras. Denn sie stiegen nicht nur in die 2. Bundesliga auf, sondern konnten auch beim Erzrivalen den Niederrheinpokal gewinnen. Wiegel: "Eine Woche später nach dem Köln-Spiel haben wir gegen Zwickau zu Hause gewonnen und ich durfte auch noch zwei Tore erzielen. Anschließend haben wir das Niederrheinpokal-Finale bei Rot-Weiss Essen gespielt und gewonnen. Das war geil. Überhaupt waren das noch glorreiche Zeiten für den MSV Duisburg - einfach Hammer-Erinnerungen."

Bleibt abzuwarten, ob die Erinnerungen an den 14. September 2024 am Ende der Saison 2024/2025 auch so positiv sein werden wie die vom Mai 2017. Vielleicht wird das Kölner Südstadion ja ein gutes Pflaster für Duisburger Aufstiege.