Das Transferfenster in der Regionalliga West ist nun geschlossen. Alle Wechsel vom Montag in der Übersicht.

Durchatmen bei den Sportchefs und Kaderplanern der Regionalliga West. Seit Montagabend ist das Transferfenster geschlossen und die Vereine haben keine Möglichkeit mehr, sich zu verstärken - außer mit vertragslosen Spielern. Was in der Regionalliga noch auf den letzten Drücken passierte, zeigt unsere Übersicht.

Türkspor Dortmund

Beim noch sieglosen Schlusslicht war am Montag einiges los. Gleich drei Neuzugänge fanden am letzten Transfertag den Weg in die Mannschaft von Trainer Sebastian Tyrala.

Mit Firas Romdhane kommt ein neuer Mittelstürmer. Er wechselt von US Monastir aus Tunesien nach Dortmund, absolvierte früher auch schon ein Länderspiel für die tunesische U20-Nationalmannschaft. In Deutschland lief der 22-Jährige für die zweite Mannschaft des SC Paderborn und 1. FC Magdeburg sowie den Nord-Viertligisten BSV Rehden auf.

Dazu kommen zwei Rechtsverteidiger: Neben Ali-Bey Yilmaz (20) von Türkgücü München verpflichtete TSD Berkant Gedikli. Der 19-Jährige unterzeichnete im Frühjahr einen Profivertrag bei Rot-Weiss Essen. In der Vorbereitung konnte er sich allerdings nicht durchsetzen, so dass das Arbeitspapier kürzlich wieder aufgelöst wurde. Bei Türkspor möchte er nun die ersten Schritte im Seniorenbereich gehen.

Borussia Mönchengladbach II

Der Bundesligist verstärkte die Offensive seiner U23. Ismail Harnafi kommt auf Leihbasis von Alemannia Aachen. Der 22-Jährige war erst im Sommer aus der Regionalliga West vom 1. FC Düren zum Drittliga-Aufsteiger gewechselt. Nun kehrt er für mehr Spielpraxis wieder in diese Spielklasse zurück. Harnafi spielte bereits in der Jugend für Gladbach.

SV Rödinghausen

Obwohl es beim SV Rödinghausen in der Offensive läuft, legten die Ostwestfalen nochmal nach. Der Stürmer Michael Seaton kommt von Rot-Weiß Erfurt. Der 28-Jährige bringt eine klangvolle Vita mit. Er absolvierte 14 Länderspiele für Jamaika und bestritt einige Partien in der nordamerikanischen Top-Liga MLS. Nun setzt der seit einigen Jahren in Deutschland spielende Seaton seine Laufbahn am Wiehen fort.

SC Wiedenbrück

Neuer Mann für die SCW-Offensive, die bisher noch nicht so wirklich in Fahrt gekommen ist. Ismail Badjie kommt leihweise vom VfL Osnabrück - dort sammelte der 18-Jährige in dieser Saison einen Kurzeinsatz in der 3. Liga. In Wiedenbrück dürfte der Flügelflitzer eine bedeutendere Rolle einnehmen.

Sportfreunde Lotte

Kevin Schacht kam erst im Sommer aus der U23 von Preußen Münster nach Lotte. Der junge Stürmer geht nun aber schon wieder, in der Liga kam er bisher nicht zum Einsatz. Beim SV Schermbeck in der Oberliga Westfalen soll er Spielpraxis sammeln und dann in einem Jahr ans Autobahnkreuz zurückkehren. Den frei gewordenen Kaderplatz nimmt Vincent Schaub ein. Der erfahrene 25-Jährige (145 Regionalliga-Einsätze) kommt von Alemannia Aachen und verstärkt die Offensive.