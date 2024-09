Während Rot-Weiss Essen nicht so gut aus den Startlöchern der 3. Liga gekommen ist, haben zwei ehemalige Essener in der Regionalliga Südwest die Tabellenführung übernommen.

Endlich! Das wird sich wohl Christian Neidhart denken. Seit dem 1. Juli 2023 ist der ehemalige Erfolgstrainer von Rot-Weiss Essen, der RWE im Sommer 2022 in die 3. Liga führte, Coach bei Kickers Offenbach.

Sein Auftrag: Neidhart soll binnen zwei Jahren auch den OFC nach über zehnjähriger Profifußball-Abstinenz in die 3. Liga führen. In der ersten Saison, einer sogenannten Konsolidierungsphase, enttäuschten die Kickers und landeten im Tabellen-Mittelfeld.

Im zweiten Jahr, das Neidhart immer wieder als das entscheidende Jahr bezeichnete, läuft alles nach Plan. Die Kickers haben nach dem 6. Spieltag die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest übernommen. Noch mehr: In der 1. DFB-Pokal-Runde schalteten die Hessen Zweitligist 1. FC Magdeburg aus und dürfen sich in Runde zwei auf einen weiteren Gegner aus dem deutschen Fußball-Unterhaus freuen - den aktuell so starken Karlsruher SC.

"Das ist eine schöne Momentaufnahme. Das ist wichtig für den Kopf - aber nicht mehr und auch nicht weniger. Mir ist es wichtig, dass dieser Weg, den wir gerade mit dem Verein, mit den Fans und der Mannschaft gehen, fruchtet. Diesen Weg wollen wir weiter gehen", sagte Neidhart nach dem jüngsten 2:1-Sieg gegen die SG Barockstadt-Lehnerz vor rund 7000 Fans.

Dass es bei den Kickers so gut läuft, ist der guten Kaderplanung von Trainer Neidhart und Manager Christian Hock zu verdanken. Auch die Verpflichtung eines ehemaligen RWE-Publikumslieblings entpuppte sich als Volltreffer.

Denn Ron Berlinski wurde nach der Saison 2023/2024 in Essen kein neuer Vertrag angeboten. Offenbach schlug zu und verpflichtete den lauf- und kampfstarken Stürmer. In sechs Einsätzen gehörte Berlinski zu den OFC-Aktivposten und konnte auch schon zwei Tore erzielen. Am Bieberer Berg liebt man die "Kampfsau" jetzt schon.

Noch mehr würde man die einstigen Essener Fanlieblinge Neidhart und Berlinski in Offenbach begehren, wenn diese am Ende der Saison 2024/2025 die Kickers endlich in den bezahlten Profifußball zurückführen. Und: Vielleicht gibt es dann schon im Sommer 2025 das Duell Rot-Weiss Essen gegen Kickers Offenbach - in der 3. Liga. Vorausgesetzt: Offenbach steigt auf und Essen bleibt drin.