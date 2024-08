6. Spieltag in der Regionalliga West. Der KFC Uerdingen verliert nach zuletzt drei Siegen, während der 1. FC Düren unter die Räder kommt.

Der August endet, die Regionalliga West nähert sich bereits der ersten Länderspielpause. Doch zuvor stand noch der 6. Spieltag auf dem Programm.

Den eröffneten die beiden Spitzenteams der Liga nur bedingt erfolgreich: Während der MSV Duisburg nach einem 0:2-Rückstand immerhin noch einen Punkt gegen Fortuna Düsseldorf II (2:2) holte, kassierte Fortuna Köln im Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV (1:3) die erste Niederlage.

Mit drei Siegen im Rücken fuhr der KFC Uerdingen mit mächtig Selbstvertrauen zum 1. FC Bocholt. Doch am Hünting behielten die Hausherren die Oberhand. Thomas Gösweiner (13.) mit seinem ersten Treffer im Dress des FCB und Cedric Euschen sorgten für den 2:0-Heimsieg, der KFC ging leer aus. Unschöne Szenen gab es danach auf der Gästetribüne zwischen den KFC-Fans und dem Ordnungsdienst.

Der 1. FC Düren ging im Spätsommer richtig baden. Gegen den SV Rödinghausen wurde der FCD im ersten Durchgang regelrecht zerlegt, 4:0 führten die Gäste bereits zum für die Dürener erlösenden Pausenpfiff. Im zweiten Durchgang konnten die Gastgeber Schadensbegrenzung betreiben und kassierten keinen weiteren Treffer, mit dem 0:4 war Düren allerdings auch bedient.

Beim FC Gütersloh hatte man gegen Aufsteiger Eintracht Hohkeppel ein klares Ziel: endlich den Bann brechen und den ersten Sieg der neuen Saison einfahren. Angeführt von Phil Beckhoff, der den FCG mit einem Doppelpack (34./50.) auf die Siegerstraße brachte, konnten sich die Gastgeber dann auch über einen 3:0-Heimsieg freuen. Kevin Freiberger (12.) hatte das erste Tor des Tages erzielt.

Türkspor Dortmund hingegen muss weiter auf den ersten Dreier warten, auch gegen Rot-Weiß Oberhausen gab es keine Punkte (1:6). Borussia Mönchengladbach II und der SC Wiedenbrück trennten sich 1:1.

Am Sonntag stehen dann noch zwei Spiele bevor, dabei sind drei Reservemannschaften am Ball. Wie auch in der 2. Bundesliga trifft bei den Zweitvertretungen Schalke 04 auf den 1. FC Köln, der SC Paderborn II ist bei Aufsteiger Sportfreunde Lotte zu Gast.