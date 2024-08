Das ging schnell: Gerade einmal drei Spiele hat der SV Meppen in der Regionalliga Nord absolviert, zwei weitere in Pokalwettbewerben. Jetzt ist ein Zugang schon wieder weg.

Leon Demaj hat erst im Sommer West-Regionalligist Fortuna Köln den Rücken gekehrt, um sich dem SV Meppen in der Nordstaffel anzuschließen. Dieses Engagement ist nun schon wieder Geschichte.

"Trotz intensiver Gespräche und Bemühungen seitens des Vorstands, der Sportlichen Leitung und des Trainerteams, den 26-Jährigen zu halten, hat Demaj um die Auflösung seines Kontrakts gebeten", schreiben die Niedersachsen.

"Leon hat uns nach dem Spiel gegen den Bremer SV seine Entscheidung mitgeteilt. Er war dabei sehr emotional. Wir hatten in der Vorbereitung bereits Gespräche mit ihm geführt und versucht, ihn zu motivieren. Wir haben ihm immer wieder mit auf den Weg gegeben, dass er ein ganz wichtiger Spieler für uns werden kann", sagte David Vrzogic, Sportlicher Leiter des SV Meppen.

Und weiter: "Wir haben Leon und seinem Berater nach dem Bremer-SV-Spiel in einer großen Runde nochmal ganz klar aufgezeigt, dass wir seinen Vertrag nicht auflösen möchten, sondern mit ihm für die Zukunft planen. Wir sind natürlich sehr enttäuscht, aber wenn ein Spieler unter keinen Umständen mehr für den SV Meppen spielen möchte, können und wollen wir ihn auch nicht halten."

Demaj war erst im Sommer von Fortuna Köln zurück an seine alte Wirkungsstätte gewechselt. Der gebürtige Haselünner spielte bereits in der Jugend sowie von 2017 bis 2019 für die Drittligamannschaft des SVM. In dieser Spielzeit lief Demaj dreimal in der Regionalliga Nord, einmal im NFV-Pokal sowie einmal im DFB-Pokal für den SV Meppen auf.

In Summe kommt der 26 Jahre alte Mittelstürmer auf vier Drittligaspiele - alle für den SV Meppen - und 110 Einsätze in der Regionalliga West. Die kamen während seiner Zeit bei den Sportfreunden Lotte und bei Fortuna Köln zusammen. In der Regionalliga Nord stehen zudem sieben Spiele in der Vita des gebürtigen Haselünners.

Wohin es ihn nun ziehen wird, ist noch nicht klar.