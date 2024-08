Der MSV Duisburg will am Freitag eine Reaktion auf die Pleite beim SC Paderborn II zeigen. Zwei Ausfälle haben die Meidericher zu beklagen.

Nach der Niederlage des MSV Duisburg beim SC Paderborn II hat nur noch Fortuna Köln eine weiße Weste in der Regionalliga West.

Für MSV-Trainer Dietmar Hirsch war es keine große Sache, dass seine Mannschaft nach vier Siegen ohne Gegentor nun eine Pleite einstecken musste wie er im Vorfeld der Partie gegen Fortuna Düsseldorf II (Freitag, 19:30 Uhr) betonte: "Ich fand es nicht dramatisch. Wir haben nicht gut gespielt, aber es war nur eine Niederlage. Wir müssen gestärkt daraus hervorgehen. Wir hatten jetzt eine normale Woche, sind gut vorbereitet auf den Gegner. Wir haben alle Möglichkeiten."

Denn wir sind noch früh in der Saison, Fortuna Köln ist erst drei Punkte weg. Und die Spieler von Hirsch zeigten sich einsichtig, was die individuellen Patzer angeht: "Die, die an den Toren beteiligt waren, haben es sofort eingesehen. Da brauchte ich nicht groß Videomaterial. Die Mannschaft ist sehr selbstkritisch."

Und dementsprechend motiviert, es am Freitag besser zu machen. Hirsch: "Wir wollen zu Hause vor den Fans, die uns mega unterstützen, wieder gewinnen. Die Fans haben auch in Paderborn erkannt, dass die Jungs gekämpft haben. Sie haben alles versucht, leider führten individuelle Fehler zur knappen Niederlage."

Rund 17.000 Besucher werden wieder erwartet, eine stattliche Kulisse. Für viele Spieler der Fortuna-U23 wird es das erste Mal vor so vielen Zuschauern sein. Hirsch über den Gegner: "Das ist eine sehr junge Mannschaft, ich habe sie gegen Wuppertal live gesehen. Es gibt immer viele Umstellungen, daher schauen wir mehr auf uns, auch wenn der Gegner natürlich kurz vorgestellt wird."

Die, die an den Toren beteiligt waren, haben es sofort eingesehen. Da brauchte ich nicht groß Videomaterial. Die Mannschaft ist sehr selbstkritisch Dietmar Hirsch

Was dem Ex-Profi wichtig ist, ist die Tatsache, dass seine Mannschaft noch mehr Konstanz an den Tag legt, wie er berichtete: "Gegen RWO war das eine sehr reife Leistung, in den anderen Begegnungen gab es immer mal ein kleines Auf und Ab."

Was bei einem runderneuerten Kader auch zu erwarten war, immerhin muss Hirsch kaum Ausfälle verkraften. Der einzige Langzeitverletzte im Team ist Neuzugang Jannik Zahmel. Jesse Tugbenyo meldete sich am Dienstag vom Training ab. Der 23-Jährige klagte über muskuläre Probleme. Hirsch: "Wir rechnen mit rund zwei Wochen Pause."