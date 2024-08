Regionalliga: Modernisierung der Infrastruktur bei RWO - "Dies war nur der Anfang"

Rot-Weiß Oberhausen hat vor der laufenden Saison einen großen personellem Umbruch vollzogen. Auch an der Stadion-Infrastruktur wurden Veränderungen vorgenommen.

Vier Spiele, zwei Siege, zwei Niederlagen: Der Start von Rot-Weiß Oberhausen in die neue Saison ist befriedigend gelaufen. Da ist aber sicherlich noch Luft nach oben.

Ähnlich sieht es im Bereich der Infrastruktur des Stadion Niederrhein aus. Zumindest wurde hier schon einmal fleißig gewerkelt. Und das soll erst der Anfang gewesen sein.

Während der Sommerpause erhielt das Stadion Niederrhein nämlich eine Modernisierung der Infrastruktur. Mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur soll die Grundlage für ein modernes Stadionerlebnis gelegt werden.

Für die Umsetzung und Modernisierung sorgte der langjährige RWO-Partner Mediencenter Oberhausen. Geschäftsführer Dennis Miketta erklärt die Neuerungen: "Wir haben die Netzwerkinfrastruktur des Stadions durch den Einsatz neuer Switche und Kabel entscheidend verbessert sowie das WLAN-Netzwerk durch die Installation zusätzlicher Access Points erweitert. Zudem wurde eine zusätzliche Internetverbindung über Starlink eingerichtet, um eine noch höhere Verfügbarkeit und Stabilität zu gewährleisten. Diese Maßnahmen sorgen für eine optimale Konnektivität und ein verbessertes digitales Erlebnis im gesamten Stadion."

Durch den Ausbau der WLAN-Verbindung ist nun an der Tageskasse auf dem Vorplatz vor der Haupttribüne Kartenzahlung möglich. Außerdem können dadurch digitale Bildschirme an den Getränkeständen vor der Revierkraft-Tribüne in Betrieb genommen werden.

RWO-Vorstand Maximilian Gregorius betont: "Im Rahmen der Kleeblattanleihe haben wir uns Zielsetzungen für Investitionen gegeben. Eine davon war der Ausbau der digitalen Infrastruktur des Stadions. Durch den Ausbau können wir nicht nur den Medienvertretern eine stabile Internetversorgung anbieten, sondern auch das Stadionerlebnis verbessern."

Er ergänzt: "Damit geht Rot-Weiß Oberhausen einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung und Lizensierung für die Profiligen. Wir sind uns bewusst, dass dies nur der Anfang war. Weitere Schritte sind bereits in der Planungsphase. Ich freue mich unheimlich, dass wir mit Dennis Miketta und seinem Team absolute Experten aus dem Bereich als Partner an Board haben. Wir schätzen die partnerschaftliche Zusammenarbeit sehr und freuen uns auf die gemeinsame Umsetzung der kommenden Aufgaben."

Sportlich geht es für RWO am Samstag, 31. August (14 Uhr), im Stadion von Velbert gegen Aufsteiger Türkspor Dortmund weiter. Der Liga-Neuling ist nach fünf Spielen noch ohne Sieg.