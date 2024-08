Kickers Offenbach hat seine Woche vergoldet - der SC Freiburg lief ziemlich verstärkt auf in der Regionalliga Südwest.

In der Regionalliga Südwest stand der fünfte Spieltag auf dem Programm. Und für zwei Ex-Spieler von Rot-Weiss Essen lief es sehr unterschiedlich.

Auf der einen Seite war da Angreifer Ron Berlinski, der im Sommer aus Essen nach Offenbach wechselte. Und diese Woche wird er so schnell sicher nicht vergessen. Denn zunächst schmiss er mit den Kickers den Zweitligisten 1. FC Magdeburg aus dem DFB-Pokal.

Es folgte am Sonntag ein klarer 5:1-Erfolg beim Bahlinger SC. Inklusive Doppelpack von Berlinski, der zum 1:0 und zum 4:0 für die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart traf - mit 4:0 ging es auch in die Kabine. Nach dem Kantersieg bleiben die Offenbacher ungeschlagen und stehen mit acht Punkten nach vier Begegnungen auf Platz sechs.

Unter anderem vor Offenbach - auf Platz zwei - die U23 des SC Freiburg, die nach dem 2:1 gegen den SGV Freiberg bei zehn Zählern steht. Bemerkenswert bei dem Erfolg am Wochenende. Mit Eren Dinkci, Nicolas Höfler, Noah Weißhaupt, Jordy Makengo und Kenneth Schmidt kamen fünf Profis zum Einsatz, um Spielpraxis zu sammeln.

Ein Erfolg, der wieder Wasser auf die Mühlen derer ist, die in dem ungleichmäßigen Einsatz von Profis bei der Zweitvertretungen eine Wettbewerbsverzerrung sehen.

Leidtragender unter anderem: Der ehemalige RWE-Kapitän Marco Kehl-Gomez, der für Freiberg spielt und zum zwischenzeitlichen 1:1 per Elfmeter traf. In dieser Szene kurz vor der Pause sah Schmidt auf Freiburger Seite Rot, doch die verstärkte SCF-Mannschaft traf in Unterzahl per Strafstoß zum 2:1 und brachte den Sieg über die Zeit.

Spitzenreiter der Regionalliga Südwest sind nach fünf Spieltage die Stuttgarter Kickers, die am Wochenende den FCA Walldorf mit 1:0 besiegen konnten. Unter anderem ganz unten steht die U23 von Eintracht Frankfurt, die nach fünf Spieltagen erst einen Zähler auf dem Konto hat.