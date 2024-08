Aufatmen beim Wuppertaler SV! Die Bergischen konnten den ersten Dreier der Saison einfahren. Neuzugang Timo Bornemann avancierte direkt zum Matchwinner.

Fünf Spieltage mussten die Anhänger des Wuppertaler SV darauf warten, endlich mit der Mannschaft feiern zu können. Gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf war es dann so weit. Der WSV gewann mit 2:0. Neben der nötigen Grundaggressivität brachte der Spieltag einen weiteren neuen und wichtigen Faktor für die Bergischen hervor.

Timo Bornemann stieß vor zwei Tagen (23. August) von Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus zum Team von Rene Klingbeil und avancierte mit seinem Doppelpack gegen seinen Ausbildungsverein zum Matchwinner.

"Ich habe versucht, so neutral wie möglich an dieses Spiel heranzutreten und zu gucken, in welcher Verfassung sich die Mannschaft befindet. Ich wollte mit meiner Intensität helfen und wir haben das in der ersten Halbzeit gut gemacht", so Bornemann.

In der 67. und 70. Spielminute kamen dann seine Momente, für die der Angreifer kurzfristig verpflichtet wurde. "Irgendwann ist einer durchgerutscht. Den habe ich dann eiskalt reingemacht und habe gemerkt, wie das Selbstvertrauen kam. Nach dem 2:0 lief es dann von selber und die Mannschaft hat wieder ganz neuen Wind bekommen. Daran kann man definitiv anknüpfen", erklärte der Doppelpacker.





Durch seine Leistung gab es von Trainer Klingbeil im Nachgang noch Sonderlob: "Mit Timo Bornemann haben wir jetzt jemanden, der die Tiefe sucht und eine gewisse Männlichkeit mit sich bringt. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Transfer noch setzen konnten."

Nach Schlusspfiff war zu spüren, dass eine gewisse Last bei allen Beteiligten abgefallen ist. Die Fans, die in den 90 Minuten dauerhaft für eine gute Atmosphäre sorgten, waren ebenfalls sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Akteure und ernteten vom neuen Torjäger des WSV Lob: "Vor dem Spiel war nicht zu merken, dass hier mehr oder weniger eine kleine Krise herrscht. Die Fans haben uns von Anfang an stark supportet. Daher hatten wir stets ein gutes Gefühl. Dazu kommt noch, dass wir Neuzugänge der Mannschaft eine gewisse neue Energie gegeben haben."

Am kommenden Freitag empfängt Wuppertal den Spitzenreiter Fortuna Köln im Stadion am Zoo. Levin Müller blickt zuversichtlich auf dieses Topspiel: "Wir brauchen uns nicht verstecken, da wir gezeigt haben, dass wir auch körperlich dagegenhalten können - etwas, was uns in den letzten Wochen gefehlt hat. Mittlerweile schaffen wir das sogar mit dem Toreschießen (lacht). Daher bin ich guter Dinge, dass wir zu Hause eine gute Leistung abrufen können."