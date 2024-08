Der Wuppertaler SV hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Der neue Mann kommt vom FC Bayern München und soll die Offensive verstärken.

Nächster Neuzugang für den Wuppertaler SV. Der Tabellenletzte der Regionalliga West hat sich beim FC Bayern München bedient und Yousef Qashi für die Saison 2024/2025 ausgeliehen. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

„Yousef Qashi ist ein junger Spieler, der aber bereits in der letzten Saison bei Altglienicke die ersten Erfahrungen im Seniorenfußball gesammelt hat. Er ist ein Offensivspieler mit einer sehr guten Technik und ich bin überzeugt, dass er eine Bereicherung für jeden Verein in der Regionalliga ist. Unser besonderer Dank gilt dem FC Bayern München für die Unterstützung und die Bereitschaft, Yousef an uns zu verleihen,“ beschreibt Sportdirektor Gaetano Manno den 19-Jährigen, der beidfüßig und flexibel einsetzbar ist.

Der Jordanier, der mit 13 Jahren von RB Leipzig in die Jugend des deutschen Rekordmeisters wechselte, sagte: „Ich bin froh, dass ich jetzt hier bin und die Chance beim WSV bekomme. Der WSV ist ein Traditionsverein und ich hoffe auf viel Spielzeit, damit ich mich gut weiterentwickeln kann. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Qashi durchlief in München sämtliche Jugendstationen und wurde diesen Sommer in die Regionalliga-Mannschaft befördert, wo er es vor dem Wechsel nach Wuppertal auf drei Kurzeinsätze brachte. Zuvor verbrachte er die Spielzeit 2023/2024 bei der VSG Altglienicke in der Regionalliga Nordost (16 Einsätze, ein Tor).

Für den FC Bayern absolvierte der zweifache U20-Nationalspieler Jordaniens insgesamt 24 Einsätze für die U19 (drei Tore) - zwei davon in der UEFA Youth League ( ein Tor) - und zwölf in der U17 (ein Tor, eine Vorlage).

Mit Muhammed Bejdić hatte der Wuppertaler SV am Freitag schon einen Neuzugang für die strauchelnde Offensive präsentiert. Der 19-Jährige kommt vom KSV Hessen Kassel.

Der WSV hat nach vier Spielen in der Regionalliga West erst einen Punkt bei einem Torverhältnis von 3:13 vorzuweisen.