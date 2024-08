Trotz des holprigen Regionalliga-Starts bleibt Trainer Tyrala gelassen. Gegner KFC Uerdingen, ebenfalls Aufsteiger, hat hingegen schon sechs Punkte gesammelt.

Zwei Punkte aus vier Spielen sind für Türkspor Dortmund bisher eine schwache Ausbeute. Der Aufsteiger hat sich in seiner Premieren-Saison in der Regionalliga West sicherlich mehr erhofft. Sebastian Tyrala, der Türkspor als Trainer aus der Westfalenliga bis in die Regionalliga führte, geht aber entspannt mit der Situation um.

"Da war schon mehr drin. Der entscheidende Faktor ist aber: Wir haben gesehen, dass wir mithalten können", bilanziert er. "Klar Duisburg müssen wir rausnehmen. Da hatten wir gar keine Chance. Aber in den anderen drei Spielen waren wir mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht vielleicht sogar die bessere Mannschaft."

Tyrala ärgert sich daher, dass noch kein Dreier rausgesprungen ist. Die Regionalliga, so begründet er, sei aber auch nochmal ein gänzliches anderes Pflaster: "Wir müssen vor dem Tor besser werden. Wir hatten schon viele Abschlüsse und Möglichkeiten. In dieser Liga wird das viel härter bestraft, wenn du viel liegen lässt. Genauso wird es auf der anderen Seite härter bestraft, wenn du Fehler machst."

Das sei das Problem: Man habe zu vielen Chancen vergeigt, gleichzeitig die Gegner zu Toren eingeladen. Aber das sei eben Teil des Entwicklungsprozesses, den seine Mannschaft durchgehen müsse. "Man muss in so einer Liga viel abgezockter werden, aber das ist Teil der Erfahrung, die man macht. Es gibt auch einige Spieler, die jetzt ihre ersten Regionalliga-Spiele machen, von daher gehört das alles zum Prozess", sagt der 36-Jährige.

Die Stimmung sei trotz des mäßigen Startes super. Tyrala begründet: "Weil wir das immer noch als absoluten Traum sehen. Wir sind da super entspannt. Jeder hat noch seinen Spaß und kommt gerne zum Training."

Am Samstag, 24. August, 14 Uhr, kommt es dann zum Aufsteiger-Duell zwischen dem KFC Uerdingen (aus der Oberliga Niederrhein) und Türkspor Dortmund (Oberliga Westfalen). Tyrala warnt vor der individuellen Qualität des KFC: "Fußballerisch ist Uerdingen sicher keine schlechte Truppe. Sie haben gute Individualisten im Team. Reno Ciccarelli ist einfach ein Top-Fußballer."

Der Ex-Profi erwartet eine Partie, die keine Fehler erlaubt, weil der KFC Uerdingen hoch pressen werde. Er ist aber zuversichtlich, den ersten Dreier der Saison einfahren zu können: "Ich glaube, dass sie zu unserem Spielstil passen. Wir haben auch Bock auf das Spiel: Drei bis Viertausend Zuschauer werden es werden. Das wird geil."