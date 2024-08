Türkspor Dortmund wartet als Neuling noch auf den ersten Dreier in der Regionalliga. Ein Juwel des Aufsteigers wird dennoch frühzeitig in der Saison belohnt.

Vier Spiele und zwei Punkte: Türkspor Dortmund hat den historischen Regionalliga-Sieg - der Verein spielt das erste Mal in der 4. Liga - noch nicht eingefahren. Und, trotzdem verkaufte sich der Aufsteiger bisher teuer.

Bis auf das 0:5 beim MSV Duisburg stand die Abwehr des Teams von Trainer Sebastian Tyrala bis dato sehr ordentlich. Das ist auch ein Verdienst von Mehmet Kaya.

Mit gerade einmal 18 Jahren übernahm er schon in der vergangenen Saison die Chefrolle in der Türkspor-Innenverteidigung. Mit Erfolg: Kaya spielte 33 Mal in der Oberliga und verpasste gerade einmal eine Partie - und der Dortmunder Stadtteilklub feierte den Aufstieg in die Regionalliga.

Für Kaya, der seine Jugend bei der Hammer Spielvereinigung verbrachte und dann ein Jahr im Nachwuchsleistungszentrum bei der U19 des SC Paderborn spielte, fühlt sich die Reise mit Türkspor immer noch irgendwie unecht an. "Das ist der Wahnsinn. Wir sind solch eine tolle Familie. Nur deshalb konnten wir aufsteigen. Jetzt in der Regionalliga halten wir noch mehr zusammen und freuen uns auf jedes Spiel. Das ist hier eine ganz andere Welt. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir die Klasse halten werden", sagt der gebürtige Hammer.

Ich freue mich unheimlich auf diese Geschichte. Ich bin schon sehr gespannt, was mich dort erwartet. Für mich ist das ein Beweis dafür, dass es sich lohnt noch härter zu arbeiten. Dann erfüllen sich auch Träume Mehmet Kaya

Eine neue Welt wird der 1,90 Meter große Innenverteidiger auch ab dem 1. September kennenlernen. Kaya wird dann nämlich im Flieger Richtung Istanbul sitzen. Er erhielt nämlich jüngst eine Einladung des türkischen Fußballverbandes für einen U20-Lehrgang.

Trainer der Mannschaft ist Soykan Basar. Dieser hatte schon türkische Talente wie Kenan Yildiz, Mert Münder, Arda Güler und Can Uzun unter seinen Fittichen, die später ihren Weg in den Profifußball gehen sollten.

Ich will das jetzt einige Jahre komplett mit dem Fußball durchziehen. Wenn ich sehe, dass ich nicht weiterkomme, kann ich mein Studium wieder aufnehmen. So ist das abgesprochen Mehmet Kaya

"Diese Einladung macht mich natürlich sehr glücklich und stolz. Herr Basar ist sehr angesehener Trainer. Ich werde jetzt vom 1. bis zum 12. September in der Türkei sein und unter ihm trainieren dürfen. Das wird noch einmal eine neue und spannende Erfahrung. Beziehungsweise gegen Tschechien spielen wir in Prag, gegen England in Istanbul. Ich freue mich unheimlich auf diese Geschichte. Ich bin schon sehr gespannt, was mich dort erwartet. Für mich ist das ein Beweis dafür, dass es sich lohnt noch härter zu arbeiten. Dann erfüllen sich auch Träume", sagt das Abwehr-Talent.

Im Sommer 2023 unterschrieb Kaya einen Zweijahresvertrag bei Türkspor Dortmund bis zum 30. Juni 2025. Diesen will er auch erfüllen, um dann vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Um seinen Traum vom Profifußball zu realisieren, brach er auch ein angefangenes Dual-Studium bei der Polizei ab. "Ich will das jetzt einige Jahre komplett mit dem Fußball durchziehen. Wenn ich sehe, dass ich nicht weiterkomme, kann ich mein Studium wieder aufnehmen. So ist das abgesprochen", verrät er.