Der Wuppertaler SV kommt in dieser Regionalliga-Saison einfach nicht in Fahrt. Das nächste Spiel wurde verloren. Eine Blamage!

Die Verantwortlichen des Wuppertaler SV hatten nach nur einem Punkt aus drei Spiele, inklusive des 0:5-Debakels gegen Rot-Weiß Oberhausen, die Hoffnung, dass der Kantersieg im Niederrheinpokal in Bocholt-Lowick eine Art Befreiungsschlag war. Denkste!

Im Regionalliga-Heimspiel gegen die Zweitvertretung des SC Paderborn gab es die nächste Ernüchterung und Enttäuschung für alle, die es mit den Rot-Blauen halten. Mit 1:4 unterlag die Mannschaft von Trainer Rene Klingbeil dem Team von Gästecoach Daniel Brinkmann.

Schon zur Halbzeit hatte der WSV die Gegentreffer kassiert. Mit Pfiffen wurden die Spiele in die Katakomben verabschiedet. Mit dem 0:2-Rückstand waren die Bergischen noch gut bedient. Nach den desolaten 45 Minuten fehlte die Fantasie, wie die Gastgeber ein Tor schießen könnten – geschweige denn, wie noch etwas Zählbares herausspringen soll.

In der Kabine muss es lauter geworden sein. Denn der WSV zeigte zu Beginn der zweiten Hälfte ein gänzlich anderes Gesicht. Oguzhan Kefkir und Co. agierten bissiger und aggressiver - zwei Torchancen sprangen bis zur 60. Minute auch heraus. Doch ins Netz wollte der Ball einfach nicht gehen.

Noch schlimmer: Nach einer Stunde musste Kefkir mit Gelb-Rot vom Platz. Die Folge: Nach nur wenigen Minuten in Überzahl schraubte Paderborn in Person von Joel Vega Zambrano (63.) und Julius Langfeld (68.) das Ergebnis auf 4:0 hoch. 20 Minuten vor Schluss verließen schon viele Fans schwer enttäuscht das Stadion am Zoo. Sie verpassten noch den Treffer von Niklas Dams (76.) zum 1:4.

Die Statistik zum Spiel

Wuppertaler SV: Wozniak - Gembalies, Bilogrevic, Dams - Nishi, Schmidt (46. Ametov), Demir (46. Terrazzino), Kefkir - Grym, Hagemann, Munsters (58. Reck)

SC Paderborn II: Pruhs - Böhmer, Krumme (85. Stamm), Floerke - Ritter, Engelns (85. Kojic), Bravo Sanchez (71. de Jong), Bäuerle - Zambrano, Langfeld (71. Gleissner), Brandt

Schiedsrichter: Tobias Esch

Tore: 0:1 Böhmer (12.), 0:2 Engelns (30.), 0:3 Zambrano (63.), 0:4 Langfeld (68.), 1:4 Dams (76.)

Gelbe Karten: Kefkir, Schmidt, Demir - Floerke

Gelb-Rot: Kefkir (59.)

Zuschauer: 1560