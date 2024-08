Der FC Gütersloh holt trotz einer Zwei-Tore-Führung zur Halbzeit nur einen Punkt gegen Türkspor Dortmund. FCG-Trainer Julian Hesse war nach der Partie bedient.

Der FC Gütersloh hat am 4. Spieltag der Regionalliga West den ersten Punkt geholt, einen Sieg aber verpasst. Gegen Aufsteiger Türkspor Dortmund verspielte der FCG zu Hause einen 2:0-Vorsprung, das Spiel endete 2:2 (2:0).

Bei den Hausherren trafen Patrik Twardzik (5.) und Henri Bollmann (16.). Sandro Reyes vom FCG sah Sekunden nach seiner Einwechslung die Rote Karte (58.). Ali Hüseyin Gün (67.) und Maurice Haar per Elfmeter (87.), der von Keeper Roman Schabbing verschuldet wurde, sorgten für den 2:2-Endstand.

Für Türkspor-Trainer Sebastian Tyrala, der "ein ganz wildes, aber sehr geiles Regionalliga-Spiel" sah, war es am Ende ein gewonnener Punkt. "Riesenkompliment an meine Mannschaft, die nach dem 0:2 zur Pause zurückgekommen ist und so eine starke zweite Halbzeit gespielt hat. Wenn wir noch ein bisschen mehr Glück haben, können wir vielleicht noch das 3:2 machen. Am Ende des Tages sind wir aber sehr happy, dass wir einen Punkt mitnehmen", bilanzierte der Ex-Profi.

Zwei Punkte nach vier Spielen stehen nun zu Buche. Tyrala hofft, dass sich sein Team bald mit dem ersten Sieg in der vierthöchsten Spielklasse belohnen kann: "Ich bin umso glücklicher, weil wir gegen Duisburg nach dem 0:2 eingebrochen sind. Wir sind jetzt einen Schritt weiter, haben einen Punkt mehr gesammelt und es wäre schön, wenn wir mal einen Sieg landen könnten."

Ein, zwei individuelle Aussetzer haben am Ende die Arbeit der ganzen Mannschaft zunichte gemacht. Julian Hesse

Das Fazit von Julian Hesse, Coach des FC Gütersloh, fiel ernüchternd aus. "Ich habe eine Mannschaft gesehen, die alles gegeben hat. Aber es ist wie in Lotte, individuelle Fehler kosten uns die Punkte. Wir hätten in der ersten Hälfte das Spiel zumachen müssen. Dann ist es wie in Lotte und der Platzverweis kostet dich am Ende das Spiel", sah Hesse Parallelen zum 2. Spieltag, als der FCG gegen die Sportfreunde Lotte mit 2:3 verlor - ebenfalls nach Führung und in Unterzahl.

Die Rote Karte, die Debütant Sandro Reyes nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung sah, ärgerte Hesse sehr: "Auf diesem Level und gegen eine solche Mannschaft ist ein Mann weniger für mehr als 30 Minuten schlimmer als ein Gegentor. Da gibt es auch nichts drumherum zu reden, das war eine klare Rote Karte. Ein absoluter Blackout. Das tut einfach weh für die Spieler, die so geackert haben."

Auch Keeper Roman Schabbing bekam Kritik ab: "Zur Wahrheit gehört auch, dass Roman bei beiden Gegentoren leider nicht glücklich aussieht. Ein, zwei individuelle Aussetzer haben am Ende die Arbeit der ganzen Mannschaft zunichte gemacht."

Die Statistik zum Spiel:

FC Gütersloh: Schabbing – Schauerte, Weichert (84. Beuckmann), Henke, Winke – Firmino Dantas (57. Reyes), Lanfer – Beckhoff (62. Tübing), Kandic, Bollmann (62. Freiberger) – Twardzik (83. Frieling)

Türkspor Dortmund: Acil – Bingöl, Haar, Kaya (83. Rebronja), Gün – Anan (69. Akman), Toy, Hetemi (61. Kodra), Yigit (61. Schmeling) – Ocansey, Bulut (69. Durmus)

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski

Tore: 1:0 Twardzik (5.), 2:0 Bollmann (16.), 2:1 Gün (67.), 2:2 Haar (87.)

Rote Karte: Reyes (58.)

Zuschauer: 1231