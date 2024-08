Nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten holt der FC Gütersloh gegen Türkspor Dortmund nur einen Punkt. Der KFC Uerdingen kontert einen schnellen Ausgleich.

Der 4. Spieltag der Regionalliga West wurde bereits am Freitag eröffnet, als der MSV Duisburg mit seinem 2:0 über Aufsteiger Eintracht Hohkeppel seinen makellosen Saisonstart weiter ausbaute. Am Samstag standen die nächsten fünf Partien auf dem Programm.

Für den FC Gütersloh begann der Spieltag als Tabellenletzter, gegen Aufsteiger Türkspor Dortmund verspielte der FCG den befreienden ersten Saisonsieg. Natürlich traf bei den Hausherren Patrik Twardzik (5.), Henri Bollmann (12.) legte das schnelle 2:0 nach. Eine eigentlich gute Ausgangslage, der kurz zuvor eingewechselte Sandro Reyes machte es mit einer Roten Karte (58.) aber doch schwieriger. Und der Gast aus Dortmund wusste seine Überzahl zu nutzen. In der 68. Minute verkürzte Ali Hüseyin Gün, ein von Torwart Roman Schabbing verschuldeter Foulelfmeter wurde von Maurice Haar zum 2:2-Endstand verwandelt (87.).

Beim KFC Uerdingen freute man sich indes über den zweiten Sieg in Serie. In der Vorwoche noch gegen Gütersloh erfolgreich, siegte der Regionalliga-Rückkehrer auch beim SV Rödinghausen. Lange sah es nach einem 0:0 zur Pause aus, doch in der 44. Minute brachte Verteidiger Joyce Tshitoku den Gast aus Krefeld in Führung. Und auch im zweiten Spielabschnitt dauerte es bis in die Schlussphase, bis es hektisch wurde und Julian Wolff für den SVR zunächst ausgleichen konnte (82.), ehe Jeff-Denis Fehr den KFC sechs Minuten später zum 2:1-Sieg schoss. Beim SVR sah Maximilian Hippe in der Nachspielzeit noch die Ampelkarte.

Auch der 1. FC Düren konnte seinen zweiten Sieg feiern, gegen den SC Wiedenbrück gewann der FCD mit 1:0. Julijan Popovic (Düren) und Saban Kaptan (Wiedenbrück) sahen innerhalb kürzester Zeit Rot. Am Hünting konnte sich der bis dato noch punktlose 1. FC Bocholt gegen den FC Schalke 04 II über drei Punkte und etwas Luft freuen, auch hier gab es einen Platzverweis.

Im Grenzlandstadion kam es zum Duell der Zweitvertretungen zwischen Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf. Eine recht niveauarme erste Hälfte beendete Gladbachs Leon Pesch mit seinem Treffer zum 1:0 mit dem Pausenpfiff, nach dem Seitenwechsel ging es nicht besser weiter. Lennard Wagemann (78.) konnte für die Fortuna zwischenzeitlich ausgleichen, doch Pesch hatte die Antwort und mit seinem 2:1 (81.) das letzte Wort.

Am Sonntag (18. August, 14 Uhr) wird der 4. Spieltag dann auf zwei Plätzen fortgesetzt. Der über Nacht Tabellenletzte Wuppertaler SV empfängt die U21 des SC Paderborn, außerdem ist der noch makellose SC Fortuna Köln im Stadtduell bei der Reserve des 1. FC Köln zu Gast.

Komplettiert wird er dann erst am 7. September. Wegen der DFB-Pokal-Partie der Sportfreunde Lotte (gegen den Karlsruher SC) muss Rot-Weiß Oberhausen noch auf sein Gastspiel am Lotter Kreuz warten.