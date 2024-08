Das ist doch mal ein Teilnehmerfeld: In der Länderspielpause im September hat sich der Bonner SC spannende Gegner ins Haus geholt.

Am Donnerstag, 5. September, wird sich der 1. FC Köln mal nicht auf das anstehende Zweitliga-Wochenende vorbereiten müssen. Es herrscht Länderspielpause, doch Fans des "Effzeh" müssen nicht weit reisen, um ihren Klub dennoch spielen zu sehen.

Die Kölner nehmen an diesem Tag an einem Blitzturnier im Bonner Sportpark Nord teil. Es handelt sich dabei um ein Benefizturnier, an dem vier weitere Mannschaften teilnehmen. Dabei handelt es sich um Alemannia Aachen (3. Liga), Viktoria Köln (3. Liga), den 1. FC Düren (Regionalliga West) und Fortuna Köln (Regionalliga West). Das Teilnehmerfeld komplettiert dann eben der Fünftligist Bonner SC.

Mit dem Benefiz-Blitz-Turnier sollen in Zukunft mehrere wichtige Ziele verfolgt werden. Der FVM und die teilnehmenden Vereine möchten zum einen auf die prekäre Situation im Bereich der Sportinfrastruktur aufmerksam machen und zum anderen Spenden zu Gunsten der Kinder- und Jugendarbeit kleiner Amateurvereine sammeln. Besonders im Fokus stehen Amateurvereine, die sich unter anderem in Ballungsräumen oder sozialen Brennpunkten befinden und sich im Verein im Besonderen um sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche kümmern.

Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, eine kontinuierliche Plattform für den unmittelbaren Kontakt mit der Politik zu schaffen und fortlaufend mit den Verantwortungsträgerinnen und -trägern über Infrastruktur und infrastrukturelle Defizite im Bereich der Sportstätten zu sprechen. Schirmherr der Turnier-Premiere ist der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst, die Siegerehrung wird DFB-Präsident Bernd Neuendorf durchführen.

Es handelt sich um ein Blitzturnier, jede Partie dauert 45 Minuten (Elfmeterschießen bei Unentschieden). Der 1. FC Köln wird dabei erst im Halbfinale ins Geschehen eingreifen.

Die Eintrittskarten können ab sofort im Ticketshop des Bonner SC als print@home-Tickets erworben werden. Tickets kosten einheitlich 10 Euro für die Haupttribüne (Sitz- und Stehplatz, überdacht) und 5 Euro für die Gegengerade (nur Stehplatz, nicht überdacht). In den Blöcken gilt freie Platzwahl.

Stadion und Tageskassen öffnen um 15 Uhr. Die Tageskassen befinden sich jeweils am Haupt- und Nord-Eingang.

Der Spielplan für das Benefizturnier in Bonn

Viertelfinale

16:00 Viktoria Köln – 1. FC Düren 17:00 Bonner SC – Fortuna Köln

Halbfinale

18:00 Viktoria Köln/1. FC Düren – Alemannia Aachen 19:00 Bonner SC/Fortuna Köln – 1. FC Köln

Finale

20:00 Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2