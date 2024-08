In einem Spiel, in dem sich beide Teams nur wenige Torchancen erspielen konnten, trennten sich die U23 von Fortuna Düsseldorf und die U21 des 1. FC Köln mit 0:0.

Auf Seiten der Kölner stand erneut U19-Keeper Alessandro Blazic anstelle von Jonas Nickisch im Tor. Mit Elias Bakatukanda und Marvin Obuz standen auch zwei Spieler aus dem Profikader in der Startaufstellung von Evangelos Sbonias, wobei Obuz zur Halbzeit ausgewechselt wurde.

Der als Linksaußen eingesetzte Flügelspieler, der im Vorjahr an Rot-Weiss Essen verliehen war, ist eigentlich als fester Bestandteil der ersten Mannschaft eingeplant, war jedoch zuletzt durch eine Verletzung, aufgrund der er die Saisonvorbereitung verpasst hatte, zurückgeworfen worden.

In Düsseldorf konnte er immerhin die beste Kölner Torchance kreieren, als er mit einem angeschnittenen Schuss aus der zweiten Reihe die Latte traf. „Wir haben es nicht geschafft, heute an die Leistungen der ersten beiden Spieltage anzuknüpfen. Wir wollten mit einer ganz anderen Energie und Selbstverständlichkeit auftreten, das ist uns leider nicht gelungen. Wir waren in vielen Phasen zu langsam, nicht zielstrebig genug“, analysierte U21-Coach Sbonias auf der anschließenden Pressekonferenz.

Sbonias war jedoch nicht gänzlich unzufrieden: „Das Wichtigste ist, dass wir keinen Gegentreffer kassiert haben und einen Punkt mitnehmen. Insgesamt bin ich zufrieden mit der Leistung.“ Mittelfeldmann Georg Strauch sprach im Gespräch mit RevierSport von „zwei verlorenen Punkten“.

„Wir hatten uns mehr erhofft, aber hatten Schwierigkeiten, uns vorne durchzusetzen und dann auch zu klaren Torchancen zu kommen. Wir standen aber hinten sehr stabil“, meinte Strauch. Angesichts der Tatsache, dass die Kölner U21 in den ersten drei Spielen ungeschlagen blieb und sieben Punkte holen konnte, zeigte sich Strauch zufrieden. Auch die Spielidee stimme und die Stimmung im Team sei gut.

In der kommenden Woche trifft die Kölner U21 im Stadtduell auf den SC Fortuna Köln. Auch bei dieser Partie wird die Mannschaft dabei auf die Unterstützung der aktiven Fanszene verzichten müssen, da am selben Tag die FC-Profis in der 1. Runde des DFB-Pokals beim SV Sandhausen antreten.