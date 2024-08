Der Wuppertaler SV verliert auch gegen Aufsteiger Eintracht Hohkeppel, während der KFC Uerdingen den ersten Saisonsieg eintütet. Die Samstagsspiele in der Übersicht.

Der Wuppertaler SV kommt weiter nicht in Tritt. Bei Aufsteiger Eintracht Hohkeppel verlor der WSV eine Woche nach dem katastrophalen 0:5 gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 1:3.

Zur Pause stand es noch 0:0, doch dann kamen die zwei Minuten der Eintracht. Ömer Tokac legte per Foulelfmeter vor (59.), Nils Teixeira erhöhte prompt (61.). In der 68. Minute legte dann Jannes Hoffmann nach, ehe Tokac gar noch das 4:0 hätte erzielen können. Er verschoss den Foulelfmeter jedoch. Beyhan Ametov erzielte immerhin den Ehrentreffer für den WSV (71.). In Wuppertal stehen jetzt ungemütliche Tage an.

Anders in Krefeld-Uerdingen, wo der KFC den FC Gütersloh zu Gast hatte. Nach 57 Minuten legte Ufumwen Osawe für die Krefelder vor. Kurz vor der Schlussphase war es dann Nazzareno Ciccarelli, der den Deckel draufmachte und für den KFC den ersten Saisonsieg eintütete. Der FCG ist als einziges Team in der laufenden Saison noch ohne Punktgewinn.

Fortuna Düsseldorf II und der 1. FC Köln II haben den beide schon eingefahren. Am 3. Spieltag sollte für keines der beiden Teams ein Dreier dazukommen - sie trennten sich 0:0.

Ebenfalls remis schien die Partie zwischen dem SC Wiedenbrück und dem 1. FC Bocholt zu enden, wo Raphael Assibey-Mensah (21.) und Jan-Lukas Liehr (31.) zunächst für die Tore sorgten. In der 91. Minute schlug dann aber noch einmal Liehr zu, sodass der SCW den Dreier mit nach hause nahm.

Türkspor Dortmund musste derweil nur Tage nach Berichten über einen Streit um ausstehende Gehälter den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Gegen die Sportfreunde Lotte gab eine 0:1-Niederlage.

Und dann stand noch das große Derby am Niederrhein an. Da ging der MSV Duisburg als Sieger gegen Rot-Weiß Oberhausen hervor. Patrick Sussek und Leon Müller erzielten die entscheidenden Treffer für den MSV, der mit drei Siegen aus drei Spielen einen perfekten Start hingelegt hat und die Tabellen anführt.

Dieb Ergebnisse vom Samstag in der Übersicht

KFC Uerdingen - FC Gütersloh 2:0

Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Köln II 0:0

Eintracht Hohkeppel - Wuppertaler SV 3:1

Rot-Weiß Oberhausen - MSV Duisburg 0:2

Türkspor Dortmund - Sportfreunde Lotte 0:1

SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt 1:1