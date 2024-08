Das Derby zwischen RWO und dem MSV Duisburg elektrisiert die beiden Vereine. Die Zahlen der Vergangenheit sind eindeutig, wobei RWO das letzte Pflichtspiel gewann.

Premiere am Samstag (14 Uhr). Zum ersten Mal in der Geschichte treffen Rot-Weiß Oberhausen und der MSV Duisburg in der Regionalliga West aufeinander. Das Stadion Niederrhein wird ausverkauft sein, 6000 "Zebra"-Fans werden im Stadion sein.

Und wenn sie auf die Zahlen der Vergangenheit vertrauen, dann gehen sie optimistisch in die 90 Minuten. Denn bisher siegten meistens die Duisburger.

In der Bundesliga, der 2. Liga und dem DFB-Pokal trafen RWO und der MSV bisher 32 Mal aufeinander. 14 Mal siegte der MSV, zehn Mal gab es ein Unentschieden, nur acht Mal siegten die Kleeblätter.

Das letzte Pflichtspiel gab es im Jahr 2022. Vor 9727 Zuschauern konnte RWO den MSV im Niederrheinpokal in der 2. Runde mit 2:1 bezwingen.

Das letzte Ligaspiel gab es hingegen vor 13 Jahren zwischen den beiden Traditionsvereinen. Am 25. Februar 2011 gab es in Oberhausen ein 0:0. 12.200 Zuschauer kamen damals, um bei RWO Spieler wie Mike Terranova, Benjamin Reichert oder Dimitrios Pappas zu sehen. Beim MSV damals unter anderem dabei: Branimir Bajic, Goran Sukalo oder Olcay Sahan.

Jetzt geht es zwei Ligen tiefer um Punkte. Der MSV ist perfekt in die Liga gestartet, RWO setzte mit dem 5:0 in Wuppertal ein Ausrufezeichen. Zuletzt in Oberhausen gewinnen konnte Duisburg in einem Liga-Spiel 2008. 3:0 hieß es damals vor über 15.000 Zuschauern.

Mit Blick auf die ewige Tabelle in der Regionalliga liegt RWO derzeit auf Platz zwei mit 888 Punkten nach 16 Jahren der Zugehörigkeit. Nur Rot-Weiss Essen liegt vor Oberhausen. Platz zwei ist aber nicht sicher, denn hinter RWO liegt Gladbach II mit nur sechs Punkten weniger auf Rang vier.

Mit dem Wuppertaler SV, dem 1. FC Köln II, den Sportfreunden Lotte und Schalke II liegen noch vier Teams unter den Top 10, die aktuell in der Regionalliga spielen. Der MSV, wen wundert es, liegt auf Platz 73 von 75 Mannschaften, die bisher in der Regionalliga an den Start gingen, da sie zum ersten Mal in dieser Klasse auflaufen.