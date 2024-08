Das Stadion Niederrhein wird am Wochenende nach langer Zeit mal wieder ausverkauft melden. Denn es gibt kaum noch Tickets für das RWO-Derby gegen den MSV.

Die Voraussetzungen könnten kaum besser sein. Das Wetter soll passen, zudem hat der MSV Duisburg einen Traumstart in die Regionalliga hingelegt. Auch Rot-Weiß Oberhausen hat durch das 5:0 beim Wuppertaler SV ordentlich die Werbetrommel gerührt.

Das alles führt dazu, dass das Derby zwischen RWO und dem MSV (Samstag, 14 Uhr) ausverkauft sein wird. Knapp 14.000 Zuschauer werden also kommen, wenn RWO versucht, dem großen Favoriten die ersten Punkte zu klauen oder das erste Tor gegen die "Zebras" zu schießen, denn bisher musste der MSV noch keinen Gegentreffer schlucken.

12.000 Zuschauer hatte Oberhausens Präsident Hajo Sommers mindestens erwartet, jetzt kann er sich freuen, dass die Bude richtig voll wird. Denn die Duisburger gaben am Dienstag bekannt, dass alle 6000 Tickets, die für die Meidericher zur Verfügung standen, verkauft sind.

Bei RWO gibt es am Donnerstag einen Sonderverkauf, wobei auch hier nur noch Restkarten erhältlich sind. Der Verein gab bekannt: "Im STOAG-Kundencenter (Platz der Guten Hoffnung, 46047 Oberhausen) findet in der Zeit von 17-19 Uhr ein Sonderverkauf für das Derby gegen den MSV statt. Dabei steht noch ein Restkontingent an Stehplatz-Tickets für den Heimbereich zur Verfügung. Aufgepasst: Schnell sein lohnt sich, denn die ersten 30 Personen vor Ort erhalten eine Freikarte für die Revierkraft-Tribüne."

Zusätzlich werden mit RWO-Kapitän Nico Klaß, Kerem Yalcin und mit Timur Kesim drei Spieler von 17:15 Uhr bis 18 Uhr für Autogramme zur Verfügung stehen.

Für die zahlreichen Besucher aus Duisburg wird es am Samstag einen Sonderzug geben. Dieser fährt am 11.54 Uhr am Duisburger Hauptbahnhof los und erreicht Oberhausen um 12.01 Uhr. Die Rückfahrt startet um 16.53 Uhr.

Und mit den 6000 Fans, die mit nach Oberhausen reisen, hat der MSV nun schon zum zweiten Mal diese Marke erreicht. Denn auch zum ersten Auswärtsspiel in Gütersloh (1:0) kamen 6000 MSV-Anhänger. Wahnsinn für die vierte Liga.