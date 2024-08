Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen siegte beim Wuppertaler SV furios mit 5:0. Matchwinner war Doppeltorschütze Timur Kesim.

Es war eine Machtdemonstration von Rot-Weiß Oberhausen am zweiten Spieltag der Regionalliga West: Mit 5:0 fertigte RWO den Wuppertaler SV im Stadion am Zoo ab und rehabilitierte sich für die Auftaktpleite gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach (2:4).

Timur Kesim brachte seine Mannschaft mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße und sorgte für eine frühe Zwei-Tore-Führung (6.,19.). Moritz Stoppelkamp (39.), Cottrell Ezekwem (77.) und Luca Schlax (82.) legten dann noch drei weitere Treffer nach. Für Kesim waren es seine ersten zwei Pflichtspieltore im RWO-Trikot.

Umso glücklicher zeigte sich der 20-Jährige nach dem Abpfiff in den Katakomben. "Dadurch, dass ich im ersten Spiel eine dicke Chance verpasst habe, freue ich mich umso mehr, gleich doppelt getroffen zu haben. Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt, uns über 90 Minuten voll reingehauen und konnten uns dafür auch vernünftig belohnen", sagte ein zufriedener Kesim.

Im Sommer wechselte der Stürmer, der in der Jugend bei Rot-Weiss Essen ausgebildet wurde und dort sogar vier Pflichtspiele für die Profis bestritt, vom Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen an die Lindnerstraße. Für den ETB erzielte er 14 Treffer in 29 Oberliga-Partien.

ETB ist auch ein "bisschen stolz" auf die Entwicklung der Talente

Sein alter Verein verfolgt die Entwicklung des Ex-Torjägers natürlich mit viel Interesse. Am Sonntag veröffentlichte der Essener Oberligist einen Beitrag in den sozialen Medien.

Der Wortlaut: "Werfen wir mal einen Blick auf unseren letztjährigen Torjäger Timur Mehmet Kesim, so startet 'Memo' durchaus erfolgreich in die Regionalliga für Rot-Weiß Oberhausen. In seinem zweiten Einsatz für die Kleeblätter traf er im Derby gegen den Wuppertaler SV 2-fach. Insgesamt gewann RWO mit 5:0. Wir drücken dem sympathischen Torjäger die Daumen für weitere Tore und dass er sich so positiv weiterentwickelt. Der ETB hat sich als gutes Sprungbrett für Talente positioniert, wo wir auch ein bisschen stolz drauf sein können."

Für Kesim und RWO geht es nun am kommenden Samstag (10. August, 14 Uhr) mit dem Derby gegen den MSV Duisburg weiter. "Wir können mit viel Selbstvertrauen in das Derby gehen", blickt Kesim voraus.