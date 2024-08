5:0-Heimsieg bei der Premiere, zwei Doppelpacker und ein gefülltes Stadion. Der MSV Duisburg scheint in der Regionalliga West angekommen zu sein.

In der letzten Woche war es Steffen Meuer, der mit seinem Treffer den 1:0-Auswärtssieg beim FC Gütersloh festzurrte. Bei der Heimspielpremiere in der Regionalliga West gegen Türkspor Dortmund (5:0) war es kaum möglich, einen Matchwinner auf dem Platz auszumachen.

Jeder Spieler, der den Dress der Zebras trug, wusste zu überzeugen. Herauszuheben waren dann allerdings drei Akteure, die dem Spiel ihren Stempel nachweislich aufdrückten.

Jakob Bookjans war bereits gegen Gütersloh ein Aktivposten der Duisburger. Gegen Türkspor sollte es dann auch mit dem persönlichen Erfolgserlebnis klappen - sogar doppelt. Sein Elfmeter (66.) und Treffer in der 89. Minute markierten das 4:0 und 5:0.

"Dass es so deutlich wird, war nicht unbedingt abzusehen. Wir wussten, dass wir auf einen Gegner treffen, der gewillt ist Fußball zu spielen. So war uns bewusst, dass wir dort die Chancen bekommen werden im Umschaltspiel. Genauso fallen die Tore zwei und drei", analysierte Bookjans die Partie.

Diese hatte Patrick Sussek (31., 34.). Damit egalisierte er bereits seinen Torzähler aus der Vorsaison. Bei BFC Dynamo erzielte der 24-Jährige in 33 Spielen zwei Tore. Dort wird er jedoch definitiv nicht vor solch einer Menge an Fans getroffen haben, wie es an diesem Tag in der Arena der Fall war. 18.058 Zuschauer fanden sich im Stadion ein und unterstützen die Zebras lautstark.

Für Sussek ein tolles Erlebnis: "Vor den eigenen Zuschauern ist das nochmal ein anderes Gefühl zu treffen. Ich hatte oft Gänsehaut. Nach den ersten Minuten wurde es immer lauter und lauter. Mit dem 1:0 sind dann die Emotionen von allen rausgeschossen und dies hat sich bis zum Abpfiff durchgezogen. Auch das Gefühl nach dem Spiel mit den Fans zu feiern, das hat man nicht überall und das weiß man zu schätzen. Da freut man sich nochmal mehr auf die kommenden Wochen und Monate."

Bookjans kann sich seinem Teamkollegen dort nur anschließen: "Das trägt uns enorm. Die Fans im Rücken zu haben ist nicht selbstverständlich und wir sind brutal dankbar dafür."

Sussek ist nur eines von vielen neuen Gesichtern beim MSV Duisburg. Nach dieser Begrüßung in seinem neuen Wohnzimmer wird auch dem Offensivmann klar, wie "besonders" es an der Wedau ist: "Wenn man gesehen hat, was draußen abgeht, was die Leute vorleben, dann ist es für mich etwas ganz Großes. Es macht riesig Bock für die Fans, für den Verein und für die Mannschaft Gas zu geben und Siege einzufahren."





Neben Bookjans und Sussek überragte noch ein weiterer Akteur, der jedoch nicht am Mikro zu hören war. Startelf-Debütant Jan-Simon Symalla sorgte in der Partie oftmals für enorme Unruhe in der Dortmunder Hintermannschaft und verbuchte beim 1:0 und 3:0 ebenfalls zwei Vorlagen. Für die Leistung des 19-Jährigen gab es vom Coach Dietmar Hirsch ein kleines Sonderlob: "Der Junge hat ein super Spiel gemacht."

Der Coach dürfte nach dieser Vorstellung hochzufrieden mit seinen Schützlingen gewesen sein. Nun folgt als Nächstes das Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen. Am 10. August (14 Uhr, RS-Ticker) gastiert der MSV im Stadion Niederrhein. Bookjans hofft erneut "auf einige Duisburg-Fans im Auswärtsblock".