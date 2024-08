Der Komplettumbau beim KFC Uerdingen steht vor dem Abschluss. Zwei weitere Talente haben einen Vertrag beim Regionalligisten unterschrieben.

Der KFC Uerdingen gibt beim Thema Kaderumbau weiter Vollgas. Vor dem 2. Spieltag der Regionalliga West (Samstag, 12:30 Uhr beim FC Schalke II) wurden die Zugänge Nummer 20 und 21 präsentiert.

Aus der U19 des VfL Bochum wechselt Offensivspieler Adam Tolba zum KFC. Der zweimalige U18-Nationalspieler ist in der Offensive variabel einsetzbar. Sportdirektor Adalet Güner betont: "Adam ist ein vielversprechender junger Spieler, der unser Offensivspiel mit seiner Flexibilität und Kreativität bereichern wird."

Einen Tag nach dem Tolba-Deal wurde ein weiteres Talent unter Vertrag genommen. Der Australier Rawley St. John soll dem KFC ebenfalls in der Offensiv helfen. Vor seinem Wechsel zur U19 des VfB Stuttgart spielte er in seiner Heimat für den Sydney FC.

In der U19 der Stuttgarter kam er zuletzt zwölfmal zum Einsatz, kein Tor. Nun will er in Uerdingen im Seniorenbereich ankommen. Güner freut sich: "Rawley ist ein großes Talent, und wir sind überzeugt, dass er sich bei uns hervorragend entwickeln wird. Seine Verpflichtung unterstreicht unseren Fokus auf junge und talentierte Spieler."

Alle 21 Neuzugänge des KFC Uerdingen im Überblick

Ali Hassan Hammoud (Ratingen 04/19), Max Klump (FC Wiltz 71), Angelo Langer (SC Fortuna Köln), Tim Stappmann (Rot-Weiß Oberhausen), Jeff-Denis Fehr (SV Rödinghausen), Joey Tshitoku (CS Fola Esch), Ben Klefisch (SC Paderborn II), Nazzareno Ciccarelli (Rot Weiss Ahlen), Ufumwen Osawe (Berliner AK 07), Melvin Ramusovic (Stuttgarter Kickers), Ron Meyer (FC Wegberg-Beeck), Enes Yilmaz (Fortuna Düsseldorf II), Mehmet Yildiz (SV Gonsenheim), Dylan Pires (Holzwickeder SC), Noel Werner (zuletzt VfL Osnabrück U19), Henri Euwi (SG Unterrath U19), Dylan Pires (Holzwickeder SC), Daniel Michel (BSV Rehden), Tim Brdaric (Fortuna Köln), Rawley St. John (VfB Stuttgart U19), Adam Tolba (VfL Bochum U19)