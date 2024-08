Der SV Rödinghausen hat auf zwei schwere Verletzungen reagiert und personell nachgelegt.

Das erste Regionalliga-Spiel mit 0:2 bei Fortuna Köln verloren und dann mit Alexander Höck (Kreuzbandriss) und Kevin Hoffmeier (Knie) zwei Spieler verloren.

Für den SV Rödinghausen begann das neue Spieljahr bescheiden. SVR-Coach Farat Toku betonte bereits, dass nun nachgelegt werden müssen. Und der Verein hat reagiert und ein Talent von Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster verpflichtet.

Marvin Benjamins wird daher für eine Saison von den Preußen ausgeliehen. Seit der U14 durchlief der 21-Jährige alle Nachwuchsmannschaften des SC Preußen und wechselte später aus der U19 in die U23. In der Oberliga setzte er seine starke Entwicklung fort und empfahl sich für einen Profivertrag.

In der letzten Saison war der Linksfuß bereits für ein halbes Jahr zum SV Meppen ausgeliehen, wo er wichtige Spielpraxis sammeln konnte. Um diesen Entwicklungsprozess fortzusetzen, wird Benjamins in der kommenden Spielzeit an den SV Rödinghausen verliehen.

„Wir sind nach wir vor von Marvins Entwicklung überzeugt. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga hat unsere Pläne etwas verändert, denn Spielzeit ist für ihn momentan das wichtigste Kriterium. Marvin hat es gut gemacht in der Vorbereitung, aber die notwendigen Einsatzminuten können wir ihm nicht versprechen. Aus diesem Grund sind wir froh, dass wir mit dem SV Rödinghausen einen Verein auf Top-Niveau in der Regionalliga West gefunden haben, der ihm diese Perspektive unter besten Bedingungen aufzeigt“, erklärt Ole Kittner, Geschäftsführer Sport in Münster, den Schritt und sagt weiter: „In den Zukunftsplanungen spielt Marvin weiter eine wichtige Rolle und wir freuen uns darauf, wenn er nächsten Sommer gestärkt zu uns zurückkehrt.“

Rödinghausens Sportdirektor Alexander Müller betont nach dem Wechsel: "Wir bekommen mit Marvin einen sehr talentierten Spieler dazu, der trotz seinen jungen Alters schon einiges an Erfahrung im Seniorenbereich sammeln konnte. Wir haben ihn schon länger im Blick und freuen uns daher sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Wir bedanken uns bei Preußen Münster uns insbesondere bei Ole Kittner für die guten Gespräche."