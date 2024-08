Nach dem überzeugenden Auftaktsieg gegen SV Rödinghausen will Matthias Mink, Trainer von Fortuna Köln, gegen den 1. FC Bocholt den Saisonstart veredeln.

Fortuna Köln hat das erste Saisonspiel gegen einen starken Gegner aus Rödinghausen mit 2:0 gewonnen. Der überzeugende Auftritt im Südstadion weckt hohe Erwartung für die Regionalliga-Saison. Coach Matthias Mink tritt allerdings auf die Bremse: Das angestrebte Ziel sei erstmal ein gelungener Saisonstart.

Dazu sollen auch am Samstag gegen den 1. FC Bocholt drei Punkte her (3. August, 14 Uhr). „Unser konkretes Ziel ist, dass wir gut in die Saison starten. Mit einem Spiel ist der Start noch nicht abgeschlossen“, erklärt Mink.

Als Kandidaten für einen Aufstieg in die 3. Liga nennt er als Erstes den MSV Duisburg, hat aber auch andere Mannschaften auf dem Zettel: „Das sind Vereine wie Rödinghausen, 1. FC Bocholt, aber auch die U23 von Schalke hat eine gute Vorbereitung gespielt und gute Verpflichtungen getätigt.“

Mink lobt außerdem die hohe Qualität der Gladbacher U23 und betont, dass auch die U23 des 1. FC Köln, vor allem durch die Unterstützung aus dem großen Zweitliga-Kader, zum erweiterten Favoritenkreis zähle. „Das sind die Mannschaften, die ich da oben sehe und wir versuchen uns dann mit einem möglichen guten Start irgendwo einzusortieren.“

Mit einem Sieg gegen Bocholt würden sie diesem Ziel deutlich näherkommen. Die Kölner haben eine junge, gute Mannschaft. „Aktuell macht uns stark, dass wir in der Vorbereitung an Geschlossenheit, an Qualität im Spiel dazu gewonnen haben“, resümiert Mink die Wochen vor dem Saisonstart.

In Bezug auf das Alter der Mannschaft sagt er: „Wir haben eine junge Mannschaft. Da liegen immens viele Potenziale brach, sowohl in fußballerischer als auch in athletischer, physischer Hinsicht. Da wird es immer Entwicklungen geben. Mal gibt es Situationen, wo du schnellere Entwicklungen gewährleisten kannst, mal dauert es etwas länger. Aber das ist bei jungen Mannschaften so.“

Auf dem Transfermarkt halte man dennoch „Augen und Ohren offen“. Mink ist zwar mit der Gesamtsituation des Kaders zufrieden, schließt weitere Neuzugänge aber nicht aus: „Vielleicht entstehen im Zuge des offenen Transferfensters noch Möglichkeiten. Der Markt ist ganz gut, es sind noch viele Spieler auf dem Markt, viele Spieler vereinslos.“

Der Köln-Trainer ist froh darüber, dass seine Mannschaft in der Saisonvorbereitung weitestgehend von längerfristigen Verletzungen verschont geblieben sei. Am Samstag wird man, bis auf die Langzeitverletzten Finn Bauens und Danny Breitfelder, aus dem Vollen schöpfen können.

Dass das Auswärtsspiel am Hünting in Bocholt kein Selbstläufer wird, weiß der Coach der Südstädter aber auch. Er bezeichnet Bocholt sogar als einen der Favoriten, wenn es um die Regionalliga-Saison geht. Mink begründet - „aufgrund der vergangenen Saison und der Tatsache, dass sie erweiterte Teile des Kaders halten konnten und eine gute Mannschaft haben.“

Auch wenn die Münsterländer das erste Saisonspiel gegen Fortuna Düsseldorf II mit 0:1 verloren haben, warnt Mink vor der Qualität von Bocholt: „Sie haben eine gute Vorbereitung und ein sehr gutes erstes Saisonspiel gespielt. Dass sie 0:1 verloren haben, lag an der fehlenden Effektivität und Durchschlagskraft. Chancen hatten sie genug.“ Die jüngere Vergangenheit habe gezeigt, dass besonders die Spiele auswärts in Bocholt eine große Herausforderung darstellen: „Am Hünting, mit Blick auf die Spiele der vergangenen zwei Jahre, muss man immer mit einer hohen Emotionalität rechnen, dafür steht auch der Trainer. Deswegen wissen wir, was uns erwartet.“