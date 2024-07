Der Umbruch beim KFC Uerdingen ist noch im vollen Gange. Wobei offiziell nicht kommuniziert wurde, ob der KFC tatsächlich schon 19 oder 20 Spieler verpflichtet hat.

17 Zugänge hat der KFC Uerdingen vor dem Regionalliga-Auftakt gegen die Sportfreunde Lotte (0:2) vorgestellt. Doch offenbar waren es zum Start der neuen Liga mindestens 19.

Denn im Laufe der Partie wurden Innenverteidiger Tim Brdaric und Mittelfeldmann Daniel Michel eingewechselt. Die wurden zuvor vom KFC nicht als Zugänge präsentiert.

Auch bis Dienstag folgte auf den offiziellen Kanälen nichts zu den beiden Akteuren. Was auch für Adam Tolba gilt, der laut Transfermarkt.de Spieler des KFC Uerdingen ist - das wäre dann Zugang Nummer 20.

Aber der Reihe nach: Brdaric spielte bis zum Sommer für Fortuna Köln, zuvor ist er auch im Revier aufgelaufen, unter anderem für die SG Wattenscheid 09. Im Sommer wurde er von der Fortuna eigentlich zum SC Wiedenbrück verabschiedet, nun stand er aber für die Uerdinger auf dem Platz. In der Rückrunde der Spielzeit 2021/22 war er schon einmal für den KFC aktiv.

Der Schwede Michel war zuletzt für den BSV Rehden in der Oberliga Niedersachsen am Ball, Linksaußen Tolba lief zuletzt für die U19 des VfL Bochum auf.





Nach der Auftaktpleite gegen Mitaufsteiger Lotte muss der KFC Uerdingen am zweiten Spieltag am Samstag (3. August, 12:30 Uhr) bei der U23 des FC Schalke antreten. Im Vorfeld betonte KFC-Trainer René Lewejohann: "Wir sind positiv gestimmt, die Dinge bis zum Spiel gegen Schalke unter Kontrolle zu bekommen. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns und ich mahne zur Geduld. Die Vorbereitung lief zwar relativ gut, aber nun ist der Regionalliga-Alltag eingekehrt und wir wissen, dass wir noch an vielen Stellen Defizite haben. Durch den Umbruch ist ein bisschen Zeit verloren gegangen und wir konnten nicht so sehr ins Detail gehen. Das sind Dinge, auf die wir Rücksicht nehmen sollten und müssen. Der Ansatz für die kommenden Wochen wird sein, dass die Spieler selbstkritisch an die Sache rangehen und sich verbessern wollen."

Alle Neuzugänge des KFC Uerdingen im Überblick

Ali Hassan Hammoud (Ratingen 04/19), Max Klump (FC Wiltz 71), Angelo Langer (SC Fortuna Köln), Tim Stappmann (Rot-Weiß Oberhausen), Jeff-Denis Fehr (SV Rödinghausen), Joey Tshitoku (CS Fola Esch), Ben Klefisch (SC Paderborn II), Nazzareno Ciccarelli (Rot Weiss Ahlen), Ufumwen Osawe (Berliner AK 07), Melvin Ramusovic (Stuttgarter Kickers), Ron Meyer (FC Wegberg-Beeck), Enes Yilmaz (Fortuna Düsseldorf II), Mehmet Yildiz (SV Gonsenheim), Dylan Pires (Holzwickeder SC), Noel Werner (zuletzt VfL Osnabrück U19), Henri Euwi (SG Unterrath U19), Dylan Pires (Holzwickeder SC), Daniel Michel (BSV Rehden), Tim Brdaric (Fortuna Köln)