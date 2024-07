KFC Uerdingen: Vor dem Start gegen Lotte - KFC holt noch ein Talent

Der KFC Uerdingen ist auf der Zielgeraden bei der Kaderplanung. Nun kam ein weiteres Talent, in der Summe Zugang Nummer 16.

Kurz vor dem Start der Regionalliga hat der KFC Uerdingen die Verpflichtung von Zugang Nummer 16 verpflichtet. Verteidiger Henri Malik Euwi wechselt nach Krefeld.

Der 19-jährige Deutsch-Togolese spielte zuletzt für die SG Unterrath in der A-Jugend-Niederrheinliga und davor für den Wuppertaler SV in der U17-Bundesliga. Der KFC wird für ihn seine erste Station im Herrenfußball sein.

"Henri ist ein vielversprechendes Talent. Wir sind überzeugt, dass er großes Potenzial hat und sich bei uns weiterentwickeln wird", sagt Uerdingens Sportdirektor Adalet Güner.

Kommen soll zudem der 21-jährige Youssef Kamboua. Für den FC Kray (Landesliga Niederrhein) lief Kamboua in der letzten Saison 20 Mal in der Landesliga Niederrhein 2 auf und erzielte drei Tore. In der Saison zuvor, der FC Kray stieg aus der Oberliga Niederrhein ab, kam das Talent auf zwölf Einsätze (zwei Tore).

Damit ist der Kader des Aufsteigers aber noch nicht komplett. Zum Start erwartet der KFC am Samstag (27. Juli, 14 Uhr) den Mitaufsteiger Sportfreunde Lotte.

Alle Neuzugänge des KFC Uerdingen im Überblick

Ali Hassan Hammoud (Ratingen 04/19), Max Klump (FC Wiltz 71), Angelo Langer (SC Fortuna Köln), Tim Stappmann (Rot-Weiß Oberhausen), Jeff-Denis Fehr (SV Rödinghausen), Joey Tshitoku (CS Fola Esch), Ben Klefisch (SC Paderborn II), Nazzareno Ciccarelli (Rot Weiss Ahlen), Ufumwen Osawe (Berliner AK 07), Melvin Ramusovic (Stuttgarter Kickers), Ron Meyer (FC Wegberg-Beeck), Enes Yilmaz (Fortuna Düsseldorf II), Mehmet Yildiz (SV Gonsenheim), Dylan Pires (Holzwickeder SC), Noel Werner (zuletzt VfL Osnabrück U19), Henri Euwi (SG Unterrath U19)

Abgänge des KFC Uerdingen: Maik Odenthal (Holzheimer SG), Philipp Meißner (Duisburger SV 1900), Pascale Talarski (TSV Meerbusch), Hinata Gonda (FC Rot-Weiß Erfurt), Michael Blum (SG Unterrath), Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro (VfB Homberg), Takumi Yanagisawa (SV Schermbeck), Pepijn Schlösser, James Shepard, Justin Klein, Maximilian Funk, Demirhan Kumlu, Julian Keibel (alle Ziel unbekannt), Phil Zimmermann (VfB Hilden), Pascal Weber (VfB Hilden), Furkan Baydar (1. FC Lintfort), Dimitrios Touratzidis (FC Gütersloh), Leon Jovceski (1. FC Monheim), Rashad Ouro-Akpo (Sportfreunde Hamborn 07), Leonel Kadiata (TSV Meerbusch), Justin Härtel (Sportfreunde Baumberg)