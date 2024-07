Der 1. FC Düren hat wenige Tage vor dem Regionalliga-Auftakt noch ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gesetzt.

Der 1. FC Düren hat wenige Tage vor dem Start der Regionalliga-Spielzeit den 13. Zugang präsentiert. Und mit Rafael Garcia kommt ein Mittelfeldspieler, der richtig viel Erfahrung mitbringt.

156 Mal lief er in der Regionalliga bereits auf (31 Tore, 21 Vorlagen), zudem 74 Mal in der 3. Liga (elf Tore, neun Vorlagen). Er stand bei Vereinen wir Alemannia Aachen, Rot-Weiß Oberhausen und zuletzt den Kickers aus Offenbach unter Vertrag.

Nun wechselt er zum 1. FC Düren. FC-Sportdirektor Adam Matuschyk betont: "Rafael Garcia ist ein wichtiges Puzzelstück. Von Tag eins der Vorbereitung spürte man, hier passt es einfach. Umso schöner, dass wir nun fest mit ihm planen können."

Die Dürener starten am Samstag (27. Juli) in die Spielzeit, um 14 Uhr geht es in der ersten Ligapartie zur U23 des SC Paderborn. Und nur einen Tag später (15:30 Uhr) steht ein Einlagespiel gegen den Rekordmeister FC Bayern München auf dem Programm, das bereits ausverkauft ist.

Und hier konnte man extra für dieses Highlight einen neuen Trikotsponsor gewinnen. „Wir sind stolz mit Wintec Autoglas einen neuen Partner in der Riege der Unterstützer des FC Düren begrüßen zu dürfen. Für uns als jungen Regionalligisten ist es nicht selbstverständlich, einen Big Player für uns gewinnen zu können. Umso mehr freuen wir uns nun mit dem Unternehmen einen neuen Trikotsponsor für unser Testspiel gegen Bayern München zu haben. Ein besonderer Dank gilt Markus Buchcik, der in sehr unkomplizierten Gesprächen seine Bereitschaft signalisiert hat, die Brust des Sondertrikots mit Werbung zu versehen“, erklärt Daniel Hunf, Vizepräsident des FC Düren.

Markus Buchcik, Mitglied der Geschäftsführung von der Wintec Autoglas Zentrale in Limburg an der Lahn, ergänzt: "Wir unterstützen sehr gerne dieses besondere Fußball-Event als Trikotsponsor mit einem Sondertrikot. Fußball beziehungsweise Sportvereine sind generell ein hervorragender Multiplikator für den Ausbau der Bekanntheit unseres Netzwerkes als Endkundenmarke und passt somit sehr gut zu unserer strategischen Ausrichtung."