Die Regionalliga-West-Saison steht in den Startlöchern. Vor dem Auftakt gibt es Personal-News von Eintracht Hohkeppel sowie vom 1. FC Düren und SC Wiedenbrück.

Mit Richard Sukuta-Pasu und weiteren Spielern hat sich Eintracht Hohkeppel mit jeder Menge Erfahrung für die erste Regionalliga-Saison der Vereinsgeschichte gewappnet. Nun ergänzt ein weiterer routinierter Spieler den Kader von Trainer Mutlu Demir.

So haben die Oberbergischen Michael Gardawski unter Vertrag genommen. Der 33-Jährige kommt aus der griechischen zweiten Liga nach Hohkeppel. Ausgebildet wurde der Deutsch-Pole in seiner Heimatstadt beim 1. FC Köln, er bringt unter anderem die Erfahrung von 80 Einsätzen in der polnischen ersten Liga und 186 Partien in der 3. Liga mit. 62 davon absolvierte der Außenbahnspieler ab 2013 in zwei Jahren für den MSV Duisburg. Fünf Tore trug Gardawski zum Zweitliga-Aufstieg der Zebras 2015 bei.

Außerdem neu in Hohkeppel: Kaan Karaduman. Der 19-Jährige kommt aus dem Nachwuchs des Drittligisten Viktoria Köln. Nun steht der Mittelfeldmannn vor seiner ersten Saison im Seniorenbereich. Diese beginnt für die Eintracht mit einem Heimspiel gegen die U23 des 1. FC Köln am Samstag (14 Uhr).

Düren-Duo zieht es nach Gibraltar

Derweil hatte der 1. FC Düren kürzlich zwei Abgänge zu vermelden - in eine ungewöhnliche Richtung. Denn Patrick Dulleck und Leon Volz wechseln beide nach Gibraltar. Dort wird das Duo in der ersten Liga für Lions Gibraltar FC auflaufen. Mittelfeldmann Volz absolvierte vergangene Saison 16 Partien in der Regionalliga.

Stürmer Dulleck stand elfmal für den FCD auf dem Rasen und traf dreimal. Jetzt stehen die Dürener Abgänge vor einer neuen Herausforderung im Felsenstaat, während ihr bisheriger Verein am Samstag (14 Uhr) bei der U23 des SC Paderborn in die Saison startet.

Wiedenbrück holt Mölders-Schützling

Neuigkeiten mit Blick auf das Personal gibt es ebenso vom SC Wiedenbrück. Die Ostwestfalen haben vor dem Auftakt gegen Schalkes U23 (Samstag, 14 Uhr) Mittelfeldmann Timo Spennesberger verpflichtet. Der 26-Jährige stammt aus dem Nachwuchs von Jahn Regensburg und verbrachte seine gesamte Laufbahn im bayrischen Fußball.

Zuletz spielte er für den TSV Landsberg in der fünftklassigen Bayernliga unter Trainer Sascha Mölders. Beim früheren Revierfußballer und Bundesliga-Stürmer war er gesetzt. Im Probetraining überzeugte Spennesberger die Verantwortlichen in Wiedenbrück und kann daher künftig seine Qualitäten in NRW unter Beweis stellen.